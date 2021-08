Heidelberg. (ani/dns/jola/hob) Ab Montag gilt eine neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg. Dann dürfen wohl auch Clubs und Discotheken für Geimpfte, Genesene und Menschen, die einen aktuellen PCR-Test vorweisen, wieder öffnen. Gleichzeitig gilt die "3G-Regel" dann aber auch wieder für alle Gäste in Innenräumen von Restaurants, Kneipen und Veranstaltungshäusern. Bei Heidelberger Gastronomen, Club-Inhabern, Testzentrumsbetreibern und Kulturmachern kommen die Pläne dennoch gut an.

Schnelltestzentren sind bereit: Das Heidelberger Unternehmen Aspilos, das im Dezember das erste Schnelltestzentrum der Stadt eröffnete, ist auf einen Ansturm vorbereitet. "Da wir unsere gesamte Infrastruktur aufrecht erhalten haben, wird dies kein Problem sein", sagt Projektleiter Lovis Stricker. Man habe in den letzten Wochen nur an den Öffnungszeiten geschraubt. Je nach Nachfrage könne man das innerhalb von wenigen Tagen wieder ändern. Zudem sei die etwas ruhigere Zeit genutzt worden, um Abläufe zu optimieren.

Auch die Q-Testzentren bereiten sich darauf vor, ihre Kapazitäten wieder hochzufahren. Von den acht Zentren ging nur das am Neckarmünzplatz in die Sommerpause. "Wir überlegen uns jetzt, wann und wie wir das wieder aufmachen", so Betreiber Jamie Arndt. Perspektivisch wolle man auch bald PCR-Tests anbieten, die etwa für einen Discobesuch vorgeschrieben sind.

Clubs und Kneipen freuen sich: Seit März 2020, also gut 17 Monate lang, war das Cave 54 in der Altstadt geschlossen. Die Betreiber Rico Riedmüller und Werner Lorenz hielten sich mit einer Spendenkampagne und Corona-Hilfen über Wasser. Dass sie laut neuer Corona-Verordnung wieder öffnen dürfen, "ist noch ziemlich surreal", sagt Riedmüller der RNZ. "Das kam super plötzlich und absolut überraschend." Deshalb werde man es wohl im August nicht schaffen, einen der letzten verbliebenen Clubs in der Stadt zu öffnen. "Wir renovieren im Moment noch", so Riedmüller, aktuell warte man auf die Lieferung einer Spülmaschine. Ohne die könne man ohnehin nicht öffnen. Deshalb werde es wohl September, bis im Cave 54 wieder gefeiert werden kann. Riedmüller betont aber: "Wir haben mega Lust und freuen uns riesig." Für Daniel Wilson, Betreiber von Jinx, Mel’s und ZKB in der Altstadt, bedeutet die neue Verordnung eigentlich nichts Neues: "Wir haben schon länger zu unserem und dem Schutz der Gäste im Innenraum auf 3G gesetzt. Aber dank der neuen Regel können wir mehr Menschen reinlassen und so auch kostendeckend arbeiten, wenn keine Außengastronomie möglich ist. Das begrüßen wir natürlich." Unter diesen Bedingungen könne auch das Mel’s im September wieder öffnen.

Gastronomen sehen keine Probleme: Bei Joschua Merz, Betreiber der Kulturbrauerei und des Weißen Bock in der Altstadt, wird sich durch die neue Verordnung ebenfalls nicht viel ändern. "Ein Mitarbeiter regelt bei uns ohnehin aktuell am Empfang den Check-Inn, bevor die Gäste platziert werden." Dieser könne problemlos auch Impf- und Genesenennachweise oder Corona-Tests kontrollieren. Problematisch wäre es jedoch, so Merz, wenn nun eine Schlechtwetterperiode komme und die Gäste ausblieben, weil sie entweder in Innenbereichen nicht sitzen möchten – oder keine Lust haben, sich vorher zu testen. Doch auch hier bleibt Merz optimistisch: "Der Großteil unserer Zielgruppe ist bereits geimpft."

Ähnlich sieht es Jan Rische, Geschäftsführer des Hemingway’s in der Fahrtgasse: "Viele Leute zeigen jetzt schon unaufgefordert ihren Impfnachweis, obwohl sie es nicht müssen." Zudem finde das Hauptgeschäft der Gaststätte aktuell draußen statt. Rische hat Verständnis für die neuen Regeln: "Besser wir passen frühzeitig auf, als dass wir im Herbst wieder schließen müssen." Er rechnet aber auch mit großem Mehraufwand: "Als wir im Juni wieder öffnen durften, gab es die Regelung ja auch. Da war immer jemand den ganzen Tag damit beschäftigt, Gäste zu empfangen, Regeln zu erklären und Nachweise zu kontrollieren."

Begeisterung bei Kulturmachern: Im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) hat die Ankündigung über die neue Corona-Verordnung für viel Freude gesorgt – allerdings hat das Team sein Herbstprogramm ohnehin in Präsenz und mit internationalen Größen – etwa beim Festival "Geist Heidelberg – geplant. So berichtet DAI-Direktor Jakob Köllhofer auf RNZ-Anfrage: "Da das DAI auf volle Auslastung gehofft hat, bestätigt sich jetzt unsere Einschätzung. Wir freuen uns sehr auf die persönliche Begegnung mit unserem Publikum und den lebendigen Austausch bei unserem Herbstprogramm."