Von Maria Stumpf

Heidelberg. Nicole Razavi, die neue Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, hat sich in Heidelberg angesehen, wo die Fördergelder von Bund und Land für bezahlbares Wohnen gebraucht werden: Vom Eddy-Haus in der Kirschgartenstraße ging es über die Elsa-Brandström- und Römerstraße durch das Mark-Twain-Village (MTV) in der Südstadt. Hier hat die Projektgesellschaft "MTV Bauen und Wohnen" Quadratmeterpreise von 8,10 Euro realisiert – also "bezahlbaren Wohnraum", wie es das wohnungspolitische Konzept des Gemeinderats vorsieht. Dafür gibt es Fördergelder von Bund und Land.

Insgesamt baut und saniert die MTV-Projektgesellschaft auf dem Areal rund 1200 Wohneinheiten plus ergänzende Gewerbeflächen. Die Fertigstellung der weiteren Neubauten im östlichen Bereich des Konversionsgebiets Nord ist bis 2023 vorgesehen. Insgesamt entstehen hier auf vier Baufeldern noch einmal rund 280 Miet- und Eigentumswohneinheiten.

"Wir schaffen doppelt so viel Wohnraum wie die Amerikaner uns hinterließen", sagt Stefan Kern, Geschäftsführer der MTV. Die Dächer der Häuser seien übrigens teilweise begrünt, teilweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Es gebe "eine grandiose Nachfrage trotz Corona", erklärt er der Ministerin. "Der Abverkauf geht zügig."

Man sieht unterschiedliche Baufortschritte auf dem Spaziergang, bei dem neben politischen Wegbegleitern auch Konversionsbürgermeister Hans-Jürgen Heiß und Peter Stammer, Vorsitzender der Baugenossenschaft Familienheim, mit dabei sind. Es wird kräftig gearbeitet. "160 Wohneinheiten sind kurz vor der Übergabe", sagt Kern. Das Ensemble besteht aus elf Gebäuden nördlich des Einkaufs- und Servicezentrums und ist dann nach gut zweijähriger Bauzeit fertiggestellt. Es gibt sieben Einfamilienhäuser mit drei Etagen und vier große Mehrfamilienhäuser mit Ein- bis Vier-Zimmer-Eigentumswohnungen.

Der Ministerin gefiel der Rundgang: "Ich bin gerne auf Baustellen. Es zeigt, da tut sich was", so Razavi. Bauen und Wohnen seien "das Mega-Thema" dieser Zeit. Dass mit diesem Bauprojekt – also Neubau, Umbau, Sanierung – das Konzept "Innenentwicklung vor Außenentwicklung" verfolgt werde, begrüße sie. Auch dass in den Erdgeschossen Platz für Kleingewerbe, Gastronomie, Kita, Büro und Praxen vorgesehen sei. "Die Menschen wollen das Notwendige fußläufig erreichen können. Das gehört zu einem modernen Wohnumfeld."

Die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz Heidelberg (GGH), die beiden Baugenossenschaften Familienheim und Neu Heidelberg sowie die Heidelberger Volksbank und die Volksbank Kurpfalz entwickeln als Projektgesellschaft seit Januar 2016 gemeinsam das Areal. 70 Prozent der Miet- und Eigentumswohnungen sind für Haushalte vorgesehen, die die Einkommensgrenzen nach dem Landeswohnraumförderungsprogramm erfüllen. Außerdem stehen Stadthäuser zum Verkauf. Insgesamt fließen für 365 öffentlich geförderte Wohnungen rund 64 Millionen Euro. Im Oktober 2020 hat die Landesbank eine erste Förderzusage erteilt, mit der der Neubau von 60 Sozialmietwohnungen auf dem MTV-Gelände mit Fördermitteln unterstützt wird.