Heidelberg. (pne) Die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberger steigt weiter stark an. Das Landesgesundheitsamt gab sie am Freitag mit 362,9 an. Am Donnerstag hatte sie noch bei 317,5 gelegen, am Montag bei 229. Bisher sind 81 Menschen in der Stadt infolge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Ein Überblick über das aktuelle Infektionsgeschehen:

Wie viele aktive Fälle gibt es aktuell in Heidelberg? Dem Gesundheitsamt Rhein-Neckar zufolge waren am Freitagmorgen 794 aktive Fälle gemeldet.

Wie viele Fälle in Heidelberg sind aktuell auf die Omikron-Variante zurückzuführen? Derzeit liegt bei 184 Personen der Verdacht auf die Omikron-Variante vor. Hier steht laut einer Sprecherin des Gesundheitsamtes allerdings noch die Sequenzierung aus. Bestätigt wurde die Omikron-Variante bereits bei 28 Heidelbergern.

Gibt es aktuell Infektionscluster in der Stadt? Am 17. Dezember meldete das Gesundheitsamt einen größeren Corona-Ausbruch in einer Alten- und Pflegeeinrichtung. 34 Personen – 24 Bewohner und zehn Mitarbeiter – waren demnach positiv auf das Virus getestet worden. Aktuell gibt es allerdings keine vergleichbaren Ausbrüche.

Wo stecken sich die Menschen aktuell vor allem an? Aktuell beobachte man Ansteckungen "hauptsächlich im privaten sowie im beruflichen Umfeld", erklärt das Gesundheitsamt.

Wie alt sind die Menschen, die sich derzeit mit dem Virus infizieren? Das Durchschnittsalter der aktiven Fälle beträgt 36,6 Jahre (Ende Dezember: 35,6 Jahre). Die meisten aktiven Fälle gibt es in der Altersgruppe 21 bis 30 Jahre (245), gefolgt von den 31- bis 40-Jährigen (127). Am seltensten infizieren sich derzeit Senioren ab 71 Jahren (55 aktive Fälle).

Kann das Gesundheitsamt aktuell noch alle Infizierten und deren Kontakte nachverfolgen? Nein. Laut der Behörde werden aktuell "nicht mehr routinemäßig alle Personen" kontaktiert. Bereits Anfang November hatte das Gesundheitsamt erklärt, sich bei der Nachverfolgung künftig auf größere Ausbruchsgeschehen und den Schutz vulnerabler Gruppen, etwa in Alten- und Pflegeheimen, zu konzentrieren.