Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Seit rund einem Jahr leitet Annett Heiß-Ritter den Mieterverein Heidelberg. Im RNZ-Gespräch erklärt die 49-Jährige, was sie von Stadt und Bund bei der Wohnungspolitik erwartet, was andere Städte im Südwesten besser machen als Heidelberg – und warum auch eine 70-Prozent-Quote für geförderten Wohnraum zu einer guten sozialen Durchmischung führt.

Frau Heiß-Ritter, haben sich die Anliegen und Probleme der Heidelberger Mieter durch Corona verändert?

Nicht wesentlich. Es geht nach wie vor häufig um Betriebskostenabrechnungen, Mängel, Mieterhöhungen oder Eigenbedarfskündigungen. Und beim schwierigsten Thema in Heidelberg können wir gar nicht helfen: Wenn jemand eine Wohnung sucht, weil er umziehen muss oder will.

Damit sind wir schon bei der Wohnungspolitik, in die sich der Mieterverein ja auch einmischt. Nehmen Sie die Lage in Heidelberg als Wohnungsnot wahr?

Ja, definitiv. Gemäß Statistik ist jeder vierte Haushalt in unserer Stadt unterversorgt: Das heißt, die Wohnung ist zu teuer – oder zu klein.

Annett Heiß-Ritter. Foto: Rothe

Was bedeutet das genau?

Zu teuer bedeutet, dass mehr als ein Drittel – zum Teil über die Hälfte – des Netto-Haushaltseinkommens für Miete aufgewandt wird. Zu klein heißt, dass etwa eine vierköpfige Familie in einer kleinen Drei- oder sogar Zwei-Zimmer-Wohnung leben muss. Viele Menschen müssen entscheiden, ob sie sich diese Stadt überhaupt leisten können. Wohnkosten sind ein reales Armutsrisiko, wenn man kein hohes Einkommen oder Vermögen hat.

Heidelberg ist attraktiv. Hier wollen mehr Menschen leben, als es Wohnungen gibt. Was könnte die Politik aus Ihrer Sicht gegen diese unumstößliche Tatsache ausrichten, um den Anstieg der Mieten stärker zu dämpfen?

Es braucht eine gemeinwohlorientierte Boden- und Liegenschaftspolitik, denn Wohnen gehört zur Daseinsvorsorge. Spekulationen müssen verhindert werden. Aktuell führt die rasante Wertsteigerung zu hohen Mietsteigerungen – zulasten von Normalverdienenden. Beispiel Bahnstadt: Die Stadt hat die Flächen verkauft und damit Steuerungsmöglichkeiten aus der Hand gegeben. Wir haben Mitglieder, die bereits den vierten Weiterverkauf an preistreibende Investoren erlebt haben, jedes Mal mit Renditeaufschlag.

Was kann die Kommune da konkret tun? Schließlich kann sich selbst das vergleichsweise wohlhabende Heidelberg nicht leisten, einfach alle Flächen zu kaufen.

Es gibt viele Abstufungen zwischen "Die Stadt entwickelt alles selbst" und "Die Stadt gibt alles aus der Hand". Es gibt auch nicht die eine Lösung für das Problem: Alle wohnungspolitischen Instrumente müssen konsequent genutzt werden – dann haben sie Schlagkraft. Ein Blick nach Freiburg, Münster oder Ulm zeigt: Durch Vorgaben und Erbpacht behält die Kommune die Planungshoheit und hohe Quoten für geförderte Wohnungen sind wirksam.

Aber Heidelberg tut das doch auch. Erst kürzlich hat der Gemeinderat beim Baulandmanagement die Quote verdoppelt: Von nun an müssen bei neuen Wohnprojekten nicht mehr nur wie bisher 20, sondern 40 Prozent der neu geschaffenen Wohnflächen günstig sein – und das im Mietbereich nicht nur für zehn, sondern nun für 30 Jahre.

Ja, mit dieser Erhöhung hat der Gemeinderat den richtigen Weg eingeschlagen. Und es geht mehr. In Freiburg wurde die Quote beispielsweise auf 50 Prozent erhöht, trotz zuvor starken Gegenwinds aus der Immobilienwirtschaft. Aber nun gibt es entsprechende Projekte, es funktioniert und ist finanzierbar. Die Investoren müssen sich von übermäßig hohen Renditen verabschieden, dafür muss die Politik sorgen.

Klar ist aber auch: Ohne eine deutliche Hilfe von Bund und Land geht es nicht. Was erwarten Sie von der neuen Bundesregierung?

Mehr Geld für viel mehr preisgebundenen Wohnraum. Und sie muss Boden in ihrem Besitz sehr günstig oder in finanzierbaren Erbpachtmodellen an die Kommunen weitergeben – Patrick-Henry-Village gehört ja dem Bund. Auch die rasante Mietpreisentwicklung muss wirksam unterbunden werden.

Das wohnungspolitische Konzept für PHV, das der Gemeinderat am 10. Februar beschließen soll, sieht für die Hälfte der rund 5350 geplanten Wohnungen eine Subventionierung vor: 30 Prozent für um die 8,50 Euro pro Quadratmeter mit Wohnberechtigungsschein, weitere 20 Prozent preisgedämpfte Wohnungen für rund zehn Euro. Wie finden Sie dieses Konzept?

Auch hier: Die Richtung stimmt, jedoch zeigen die Zahlen in Heidelberg, das reicht nicht. 70 Prozent subventionierte Wohnungen, so wie es ja erfolgreich in Mark-Twain-Village (MTV) gemacht wurde, sind nötig. Es besteht die Gefahr, dass PHV preislich eine "Bahnstadt light" wird.

Ein Gegenargument für das MTV-Modell lautete immer: Was dort funktioniert, kann man in PHV nicht machen – weil dieses neu entstehende Quartier außerhalb der Stadt sonst nicht gut sozial durchmischt sei.

Dem widerspreche ich entschieden, auch mit höherer Quote würde das ein ganz normaler, gut durchmischter Stadtteil. Sie müssen sehen: Die Hälfte der Haushalte Heidelbergs hat Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Eine vierköpfige Familie bekommt ihn schon bei einem Haushaltseinkommen unter 80.000 Euro brutto – das sind zum Beispiel viele Angestellte, Pflege- und Erziehungsberufe und Handwerker.

Neben dem Wohnkonzept für Patrick-Henry-Village soll der Gemeinderat diesen Donnerstag auch die GGH-Strategie 2035 beschließen. Der Wohnungsbestand der städtischen Wohnungsbaugesellschaft soll wachsen. Das müssten Sie doch gutheißen, oder?

Ja, das ist der Weg zu mehr bezahlbarem Wohnraum. Die GGH besitzt heute 17 Prozent der Mietwohnungen und muss weiter gestärkt werden. In Ulm hat die städtische Gesellschaft gemeinsam mit den Baugenossenschaften 30 Prozent – das hat eine deutlich dämpfende Wirkung auf die Mietpreise!

Der Mietervereinsvorsitzende Lothar Binding hat kritisiert, dass die GGH extrem günstige Mieten mehr in Richtung des Mietspiegeldurchschnitts entwickeln will. Aber ist das nicht auch ein Weg zu mehr Fairness? Gibt es doch nicht wenige GGH-Mieter mit guten Gehältern, die seit Jahren für ihre großen Wohnungen relativ wenig bezahlen.

Mehr Mietgerechtigkeit ist grundsätzlich zu begrüßen. Es geht darum, dass die Menschen, die eine Wohnung dringend brauchen – finanziell und von der Größe her –, diese auch bekommen können. Aber man muss genau hinschauen und es sozialverträglich gestalten: Ein Anstieg auf zehn Prozent unter der örtlichen Vergleichsmiete ist ein Riesensprung! Viele unserer Mitglieder kämen da sofort über ihre Belastungsgrenze. Nur eine Deckelung auf 30 Prozent des tatsächlichen Haushaltseinkommens wäre sozial vertretbar.