Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Rund 230 Menschen haben am Sonntagnachmittag eine Menschenkette vom Bismarckplatz bis zur Märzgasse gebildet. Dazu aufgerufen hatte das Bündnis "Heidelberg solidarisch", das auf Initiative der Jusos und der SPD Heidelberg neu gegründet wurde. Ziel der Aktion war es, ein Zeichen gegen sogenannte Verschwörungsmythen und für Solidarität in der Corona-Pandemie zu setzen.

Von der Schwanenteichanlage und der Hauptstraße, Höhe Kaufhof, hatten sich die beiden Ketten ab 14 Uhr gebildet, bis sie sich um 14.45 Uhr vereinten. Um den Corona-Abstand zu wahren, nahmen die Demonstranten sich nicht an die Hände, sondern benutzten Schals, Seile oder Flaggen. Um kurz nach 15 Uhr wurde die Veranstaltung beendet.

Derya Genç war eine der Ersten, die sich einreihten: "Wir sollten mehr zusammenhalten", sagt die 34-Jährige. Als sie von der Aktion gehört hatte, sei sie sofort bereit gewesen, mitzumachen. Als Weststädterin erlebt sie regelmäßig die Demonstration der Impfgegner, die jeden Mittwoch von der Schwanenteichanlage zum Josefskrankenhaus ziehen und gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht demonstrieren. Genç möchte bei der Menschenkette zeigen, dass viele nicht so denken – und hält ein Schild hoch: "Impft euch!"

Am anderen Ende der Menschenkette steht Irmel Frey. "Wir wollen zeigen, dass es nicht nur ,Spaziergänger’ gibt", sagt sie. Die Menschenkette sei dafür eine tolle Aktion: "Ich bin sehr dankbar, dass die Jugend sich aufgemacht und das organisiert hat", so Frey. Zu dem Bündnis gehören insgesamt 23 Organisationen, darunter etwa die Grün-Alternative Liste, aber auch die Katholische und Evangelische Kirche sowie Gewerkschaften wie die IG Metall oder Organisationen wie die "Seebrücke".

Herbert Weisbrod-Frey steht neben seiner Frau Irmel und kann ihr nur zustimmen. Als ehemaliger Krankenpfleger kann er das Personal nicht verstehen, das sich nicht impfen lassen will: "Ich kann doch heute so wenig ohne Impfung in der Pflege arbeiten wie ohne Maske in den OP gehen." Für ihn ist die Menschenkette ein wichtiges Symbol: "Wir zeigen: Man kann mit Abstand gleichzeitig zusammen stehen."

"Es ist sehr gut gelaufen", freut sich Tatjana Volk, Sprecherin der Jusos Heidelberg: "Die Leute waren gut gelaunt und motiviert." Sie hatte vor dreieinhalb Wochen mit den Planungen begonnen und die Bündnispartner zusammengetrommelt. Die Aktion soll wiederholt werden.