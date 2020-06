Heidelberg. (dns) Immer wieder wurde sie verschoben, am Donnerstag soll sie fallen: Die Entscheidung, wo das neue Ankunftszentrum errichtet wird. Nach RNZ-Informationen dürfte es eine knappe Mehrheit für den Standort Wolfsgärten geben – weil sich die meisten Stadträte von Grünen und CDU sowie die "Heidelberger" dafür aussprechen. Doch kurz vor der Sitzung haben sowohl die Befürworter als auch die Gegner der Verlagerung ihre Positionen noch einmal in Anträgen deutlich gemacht:

> Die Grünen sprechen sich weiter für die Wolfsgärten aus, knüpfen eine Verlagerung aber an Bedingungen: Vor allem besteht die Fraktion darauf, dass es einen echten "Eins-zu-Eins-Ausgleich" der versiegelten Fläche gibt, wie der Vorsitzende Derek Cofie-Nunoo betont. Laut einem Antrag, der mit der CDU abgesprochen sei, soll die Verwaltung Grundstücke nennen, die entsiegelt werden. Ein rein "planungsrechtlicher Ausgleich", bei dem lediglich auf eine geplante Versiegelung einer anderen Ackerfläche verzichtet wird, reiche nicht. Außerdem legen die Grünen Wert darauf, dass innerhalb des Geländes Sport- und Freizeitflächen gebaut werden. Innenminister Thomas Strobl hatte in einem Brief an den Oberbürgermeister geschrieben, das sei nicht möglich, weil die Wolfsgärten zu klein seien. Geht es nach den Grünen, soll das Land im Zweifel die Belegungszahl senken, um Platz für Freizeitangebote zu haben.

> SPD, Linke, Bunte Linke, GAL, HiB und "Die Partei" fordern dagegen in einem gemeinsamen Antrag erneut, dass die Verwaltung mögliche Standorte mit Vor- und Nachteilen auf dem Gelände des PHV prüft und bis 1. Juli vorlegt. Dies sei bislang nämlich nur für die Standorte Wolfsgärten und Gäulschlag erfolgt. "Erst wenn es eine gleichberechtigte Prüfung gibt, kann auch mit bestem Wissen entschieden werden", heißt es im Antrag.

Info: Die Gemeinderatssitzung findet am heutigen Donnerstag um 16.30 Uhr im Großen Saal im Rathaus statt. Um die Corona-Ansteckungsgefahr gering zu halten, können Besucher sie nur im Live-Stream im Neuen Sitzungssaal ansehen. Die Platzzahl dort ist jedoch begrenzt. Außerdem gilt Maskenpflicht.