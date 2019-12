Heidelberg. (arj) Die Stadtverwaltung will die Zusammenarbeit mit den Kleingartenvereinen verbessern und sie dabei unterstützen, die Kleingartenanlagen zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Sie reagiert damit auf die veränderten Anforderungen im Kleingartenwesen: In vielen Vereinen steht ein Generationenwechsel an und sie haben Probleme, junge Mitglieder für ein Ehrenamt zu gewinnen. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach Gartenparzellen hoch.

Die vor Kurzem gegründete Arbeitsgruppe Kleingärten hat deshalb Gespräche mit den Vereinen geführt und aus den Ergebnissen einen Aufgabenkatalog für die Stadt erarbeitet. So plant die Stadt nun regelmäßige jährliche Gartenbegehungen, um mit den Vereinen im Gespräch zu bleiben.

Außerdem haben sich die Vorstände eine stärkere Unterstützung beim Durchsetzen der Vorschriften des Bundeskleingartengesetzes gewünscht. Die Stadt will deshalb eine für alle Beteiligte nachvollziehbare Linie erarbeiten, um gegenüber den Vorständen und Mitgliedern eine verlässliche Position zu definieren. Ein erster Schritt ist mit der Erarbeitung einer einheitlichen Gartenordnung sowie der Überarbeitung des baulichen Leitfadens mit städtischer Unterstützung gemacht.

Die Bedürfnisse der Kleingartenvereine sollen zudem in den Haushaltsplanungen berücksichtigt werden, vor allem, um Rückständen bei der Instandhaltung beispielsweise von Zaunanlagen, Begrünung oder Wegeflächen entgegenzuwirken. Dies wurde bei der Haushaltsplanung 2019/2020 bereits berücksichtigt: Die Fördermittel betragen für die Vereine insgesamt 58.000 Euro.

Außerdem soll die Schnittstellenarbeit mit Interessenverbänden wie den Umwelt- und Bauernverbänden oder den Imkern ausgebaut und verbessert werden. Dadurch können mögliche Konflikte frühzeitig erkannt und vorausschauender beseitigt werden.

Auch Kooperationen mit Institutionen wie der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt, der Gartenakademie, der biologischen Bundesanstalt sowie der Landesanstalt für Pflanzenschutz sollen verbessert werden.

Die Wartelisten in den Kleingartenanlagen und Projekte wie der „Wandelgarten“ in Kirchheim oder der Bürgergarten des Vereins „Essbares Heidelberg“ in der Weststadt zeigen: Gärtnern ist bei den Heidelbergern weiterhin sehr beliebt. Allein die Wartelisten ergeben einen zusätzlichen Bedarf von rund 200 Gartenparzellen, wobei aufgrund der großen Nachfrage zurzeit keine weiteren Bewerber mehr aufgenommen werden. Die Stadt will deshalb prüfen, welche Flächen im Stadtgebiet zusätzlich als Kleingärten ausgewiesen oder erweitert werden könnten.

Kleingärten bieten ein Stück Natur mitten in der Stadt und sind für die Grünflächenvernetzung im Stadtgebiet von großer Bedeutung. Sie übernehmen als naturnah gestaltete Bereiche wertvolle ökologische Funktionen, leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Umwelt und Klima und bieten einen Lebensraum für Insekten.