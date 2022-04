Heidelberg. (hob) Wie schon nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie sollen die Befugnisse von Oberbürgermeister Eckart Würzner erneut vorübergehend ausgeweitet werden. "Im Zusammenhang mit der Bewältigung der Ukraine-Krise ist es gegebenenfalls erforderlich, zeitnah notwendige Entscheidungen zu treffen sowie geeignete Maßnahmen in die Wege zu leiten", heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage, für die der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig votierte. Die Stadträtinnen und Stadträte wollen damit den Entscheidungsspielraum des Finanzausschusses an den OB übertragen. Auf Antrag von Einzelstadtrat Björn Leuzinger (Die Partei) gilt dies befristet bis zum 2. Juni. Über die Erweiterung der Befugnisse muss noch der Gemeinderat am 5. Mai entscheiden.

Als Beispiel für mögliche Ausgaben mit Zeitdruck werden die Anmietung und Bereitstellung von Wohnraum, die Betreuung von Flüchtlingen oder die Gewährung von Hilfeleistungen genannt. Sollte Würzner zur Bewältigung der Ukraine-Krise schnell Gelder freigeben, muss er am Tag zuvor oder am gleichen Tag den Ältestenrat des Gemeinderats informieren. Zum derzeitigen Zeitpunkt könne noch keine verlässliche Aussage getroffen werden, wie hoch diese finanziellen Leistungen insgesamt sein werden, heißt es.

Den Rahmen für die Entscheidungsbefugnisse steckt die Hauptsatzung der Stadt Heidelberg ab. Zum Beispiel könnte Würzner nach dem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss über das Gemeindevermögen im Wert zwischen 150.000 und 500.000 Euro verfügen sowie Darlehen und Zuschüsse zwischen 50.000 und 500.000 Euro gewähren. Danach muss er darüber im Finanzausschuss Rechenschaft ablegen.