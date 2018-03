Von Timo Teufert

Heidelberg. Vier Wochen lang soll es auf der Neckarwiese in den Abend- und ersten Nachtstunden taghell sein - wenn auch nur probeweise. Denn die Stadtverwaltung will in diesen vier Wochen zusammen mit den Stadtwerken das neue Beleuchtungskonzept für die Wiese ausprobieren, das der zuständige Bürgermeister Wolfgang Erichson (Grüne) am Mittwoch beim Heringsessen des Stadtteilvereins Neuenheim vorstellte. Die neue Beleuchtung ist neben dem stärkeren Einsatz von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst einer der Punkte, mit denen die Stadt die Neckarwiese sicherer machen will.

"Wir haben mit der Polizei, den Stadtwerken sowie dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ein anderes Beleuchtungskonzept zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Wasserspielplatz verabredet", berichtete Erichson. So werde etwa die bunte Beleuchtung unter der Theodor-Heuss-Brücke, die für Jugendliche sehr attraktiv sei, im Sommer abgeschaltet. Die sogenannte Stresser-Beleuchtung, mit der die Polizei schon jetzt die Neckarwiese im vorderen Bereich ausleuchten kann, werde durch hellere Scheinwerfer ersetzt. "Die Lampen sind dann auch sofort hell und haben nicht eine Vorlaufzeit von zehn Minuten. Das wird richtig grelles Licht", erklärte Erichson.

Zudem werden auf dem hinteren Teil der Neckarwiese - zum Wasserspielplatz hin - probeweise mobile Masten aufgestellt. "So können wir die Wiese auch dort besser ausleuchten, denn die Scheinwerfer von der Brücke reichen nicht bis dorthin", sagte Erichson. In den nächsten zwei Wochen finde dafür ein Ortstermin mit den Stadtwerken statt. Zunächst solle die Beleuchtung aber in einem vierwöchigen Probelauf getestet werden. Vom Einbruch der Dunkelheit bis Mitternacht soll die Wiese dann dauerhaft erhellt werden. "Wir müssen schauen, was dann passiert. Es kann sein, dass das Licht so unangenehm ist, dass sich dort keiner mehr aufhalten will, oder die Leute bleiben sitzen, weil es so gemütlich ist", begründete Erichson die Testphase.

Daneben soll die Polizeipräsenz auf der Wiese erhöht werden: "Die Sicherheitspartnerschaft zwischen Land und Stadt werden Sie spüren", ist sich Erichson sicher. 30 zusätzliche Bereitschaftspolizisten stehen für diese Aufgabe bereit, zudem wurde der Kommunale Ordnungsdienst personell aufgestockt: "Uns steht ein Einsatzzug der Polizei zur Verfügung, und wir können auch die Reiter- und Hundestaffel anfordern. Wann und wo das passiert, werden wir im Einzelfall entscheiden", sagte Erichson. Im April will man zusammen mit der Polizei das Einsatzkonzept öffentlich vorstellen. So sollen beispielsweise auch Schwerpunktkontrollen stattfinden. "Vor Überraschungen wie den um einen Tag vorgezogenen Abiturfeiern im letzten Jahr müssen wir uns nicht mehr fürchten", ist sich der Bürgermeister sicher.