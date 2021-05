Am morgigen Dienstag werden die Türen in der Hauptstraße drei Stunden lang wieder geöffnet sein - auch wenn nichts verkauft werden darf. Foto: Rothe

Heidelberg. (jola) Die Inzidenz in Heidelberg fällt weiter – am Sonntagabend gab das Landesgesundheitsamt sie mit 38,4 an. Zudem wurde der 59. Todesfall im Stadtgebiet nach einer Covid-19-Erkrankung gemeldet.

In Heidelberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun schon drei Tage unter 50. Bleibt sie noch zwei Tage darunter, ist bereits das nächste Lockerungsziel erreicht. Denn unabhängig von den Öffnungsschritten aus dem Stufenplan des Landes, gibt es für Kreise, in denen die Inzidenz fünf Tage am Stück unter 50 liegt, zwei Tage später weitere Lockerungen.

Bleibt der Wert also auch diesen Montag und Dienstag unter 50, gilt ab Donnerstag, 20. Mai, unter anderem dies:

> Private Treffen sind mit drei Haushalten und maximal zehn Personen erlaubt.

> In Geschäften entfällt die Terminvereinbarung (Click & Meet). Zudem dürfen die Läden wieder mehr Kunden einlassen.

> Für Museen, Galerien, den Zoo und Bibliotheken entfällt die Pflicht, im Vorhinein einen Termin zu vereinbaren. Lässt es das Hygienekonzept zu, können auch dort mehr Menschen eingelassen werden.

Unabhängig davon erreicht Heidelberg frühestens am Samstag, 29. Mai, "Öffnungsschritt 2". Bleibt die Inzidenz bis dahin niedrig, gilt dann etwa: Restaurants dürfen bis 22 Uhr (statt jetzt 21 Uhr) öffnen, Kulturveranstaltungen sind auch drinnen wieder für bis zu 100 Zuschauer erlaubt.