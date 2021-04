Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Gehälter der mehr als 9000 Beschäftigten in den SRH-Kliniken werden in drei Schritten um insgesamt 5,9 Prozent steigen. Das ist das Ergebnis der jüngsten Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi. Zudem werde der Nachtzuschlag erhöht und eine weitere Corona-Prämie ausbezahlt, teilte die SRH am Freitag an ihrem Sitz in Heidelberg mit.

"Wir sind froh, ein Ergebnis zu haben, das unseren Beschäftigten in den SRH Kliniken auch angesichts der sehr besonderen Situation ein Einkommensplus und attraktive Arbeitsbedingungen sichert", sagte Werner Stalla, Geschäftsführer der SRH Gesundheit GmbH. Das eigene Angebot habe deutlich über dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst gelegen. Auch Sylvia Bühler vom Verdi-Bundesvorstand sprach von einem "guten Abschluss".

Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Die Beschäftigten sollen dabei rückwirkend zum 1. April 2021 eine Lohnerhöhung um 2,3 Prozent erhalten, mindestens aber 60 Euro. Eine weitere Steigerung um 2,3 Prozent, ebenfalls mindestens 60 Euro, erfolgt zum 1. April 2022. Zum 1. September 2022 erhöht sich das Entgelt um weitere 1,3 Prozent. Die Erhöhungen sollen auch für Auszubildende gelten, allerdings ohne die Mindestbeträge.

Für Beschäftigte, die im Dreischichtdienst eine hohe Arbeitsbelastung haben, wird zudem der steuerfreie Nachtzuschlag von 20 Prozent auf 25 beziehungsweise 33 Prozent erhöht.

Und schließlich sollen die Mitarbeiter, die zum 1. April 2021 in den SRH Kliniken beschäftigt waren, für ihren Einsatz in der Pandemie eine einmalige steuerfreie Sonderzahlung in Höhe von 150 Euro erhalten, auch Teilzeitbeschäftigte und Auszubildende sollen anteilig bedacht werden. Bereits im vergangenen Dezember hatte die SRH entsprechende Prämien zwischen 700 und 150 Euro an die Mitarbeiter ausbezahlt. So sollte sichergestellt werden, dass alle Beschäftigten eine Sonderzahlung erhalten, auch jene in den Krankenhäusern, welche nicht von der staatlichen Corona-Prämie profitieren.

