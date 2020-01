Aus Sicherheitsgründen musste die Kultfete im letzten Jahr ins Exil in die Halle 02 ausweichen. Foto: Alex

Heidelberg. (dns) Zurück aus dem Exil: Nachdem der "einzig wahre Medizinerfasching" des Studierendenwerkes im vergangenen Jahr in die Halle 02 ausweichen musste, kann die Kultfete am Freitag, 31. Januar, wieder in der Zentralmensa stattfinden.

2019 hatten Sicherheitsbedenken dazu geführt, dass das Studierendenwerk die Party Mitte Januar kurzfristig absagte: "Ich kann nicht vollen Herzens sagen, dass die Sicherheit der Studierenden und des Personals bei der Veranstaltung gewährleistet wäre", erklärte Geschäftsführerin Tanja Modrow damals der RNZ.

Erst als die Betreiber der Halle 02 auf die RNZ-Berichterstattung reagierten und ihren Club als Ausweichort anboten, konnte die Fete gerettet werden. Doch schon damals kündigte Modrow an: "Im nächsten Jahr wird der Medizinerfasching wieder in der Mensa stattfinden, ganz klar." Und sie sollte Recht behalten.

Damit sie ihr Versprechen halten kann, hatte sich das Studierendenwerk einen externen Dienstleister dazu geholt und mit diesem das Sicherheitskonzept für den Mensabau komplett überarbeitet: "Von Fluchttüren über Brandschutz bis hin zu einer möglichen Evakuierung: Wir haben von A bis Z alles durchbuchstabiert", so Modrow am Dienstag zur RNZ. "Jetzt haben wir alle ein gutes Gefühl."

Auswirkungen auf die Party werde das neue Sicherheitskonzept nicht haben, versichert Modrow. Zwar werde in diesem Jahr erstmals nur im Erdgeschoss der Zentralmensa gefeiert, aber: "Das hat nichts mit der Sicherheit zu tun. Wir wollen nur nicht, dass die Party zu sehr auseinanderläuft." Wie bei den Partys bis 2018 rechnet das Studierendenwerk wieder mit etwa 1800 Gästen. "500 bis 600 Karten haben wir schon verkauft", so Modrow.

Dass das Studierendenwerk die Veranstaltung weiter gemeinsam mit der Halle 02 veranstaltet, sei dagegen kein Thema gewesen: "Wir sind der Halle immer noch sehr dankbar, dass sie uns im vergangenen Jahr geholfen hat", sagt Modrow. Sie betont aber auch: "Das ist unser Medizinerfasching für unsere Studierenden. Den möchten wir natürlich gerne auch bei uns feiern."

Info: Karten für den Mediziner-Fasching gibt es beim Studierendenwerk für 10 Euro (Studierende: 8 Euro) und online hier