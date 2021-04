Heidelberg. (RNZ) Am neuen Europaplatz südlich des Hauptbahnhofs wird das neue Stadtentree Heidelbergs immer sichtbarer. Von Ost nach West wachsen derzeit die Gebäude in die Höhe, in denen voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2023 gewohnt wird. Um das neue Areal an das Straßennetz anzubinden, startet nun der Ausbau des Max-Planck-Rings, der an beiden Enden in den Czernyring mündet. Mit den Straßen- und Leitungsarbeiten erfolgen der Bau der Gehwege und Pflanzgruben sowie die Installation eines Blindenleitsystems im Bereich des Fahrstuhls am Hauptbahnhof. Die Bauarbeiten starten am Montag, 12. April, und enden voraussichtlich im September 2022.

Für Fußgänger und Radfahrer ändert sich der Weg während der gesamten Baumaßnahme kaum. Erste Veränderungen gibt es voraussichtlich ab Mitte September, wenn die nördliche Fahrbahn ausgebaut wird. Dann ist aller Voraussicht nach das Parken von Autos im Max-Planck-Ring entlang der Gleise nicht mehr möglich.