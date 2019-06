Von Micha Hörnle

Heidelberg. 50 Jahre lang existierte der Heidelberger Verkehrsverein, nun soll er aufgelöst werden. Am 6. Mai 1969 wurde der "Verkehrsverein Heidelberg, Vereinigung zur Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr e.V." - so sein voller Name - gegründet, er löste den fast namensgleichen Vorgänger ab, der kaum Einfluss auf die Stadtpolitik nehmen konnte. Das Ziel damals: Heidelberg als moderne Tourismus-Metropole darstellen, denn bis Ende der sechziger Jahre glaubte man, vor allem mit der alten Burschenherrlichkeit punkten zu können.

Fortan konzentrierte sich der Verkehrsverein, an dessen Spitze der Altstadtgastronom Karl Kischka (1924-2019) und der 1970 als Geschäftsführer berufene Nils Kroesen (1943-2018) standen, auf das Bild des "romantischen Heidelberg". Schon in den neunziger Jahren gingen viele Funktionen des alten Verkehrsvereins auf die Heidelberger Kongress- und Tourismus GmbH über, aus der 2006, nach dem Amtsantritt von Oberbürgermeister Eckart Würzners, "Heidelberg Marketing" wurde. Und doch: Der Verkehrsverein bestand fort, nun soll er bald Geschichte werden. Der Geschäftsführer von "Heidelberg Marketing", Mathias Schiemer, erklärt, warum.

Herr Schiemer, wieso lösen Sie den Fremdenverkehrsverein auf?

Als ich 2015 meine Arbeit als Geschäftsführer bei "Heidelberg Marketing" aufnahm, wurde ich gleichzeitig ehrenamtlicher Geschäftsführer des Verkehrsvereins. Schon damals fragte ich mich, was eigentlich noch die Aufgaben dieses Vereins wären. Er hatte ja eigentlich keinen Zweck und keine Inhalte mehr - außer Mitgliedsbeiträge einzuziehen und die Gästeführer zu unterstützen. Als Geschäftsführer des Verkehrsvereins fühlte ich mich manchmal wie der Trainer eines Fußballvereins, der eine nicht mehr vorhandene Mannschaft trainierte. Von seinen 140 Mitgliedern kamen bestenfalls mal 20 zu einer Sitzung.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen "Heidelberg Marketing" und dem Verkehrsverein?

Der Verkehrsverein ist ein eingetragener Verein, er darf also keinen Gewinn erzielen. "Heidelberg Marketing" ist im Gegensatz dazu eine GmbH, die städtische Zuschüsse erhält und Mitarbeiter bezahlen muss. Viele unserer Tätigkeitsbereiche erzielen jedoch im ersten Schritt keinen direkten Gewinn, da sie zum Beispiel beratender Natur sind. So wickeln wir beispielsweise allein in unseren Touristen-Informationen im Jahr etwa 160.000 Beratungen ab - bei einem Umsatz von 500 Millionen Euro beim Tourismus in Heidelberg. Unser Umsatz liegt bei sieben Millionen Euro, und wir arbeiten im Grunde wie ein Wirtschaftsunternehmen. Mein Ziel ist es - gemeinsam mit meinen gut 80 Mitarbeitern -, die städtischen Zuschüsse jedes Jahr so gering wie möglich zu halten. So benötigten wir seit meinem Amtsantritt stets weniger von der Bezuschussung. 2018 waren es rund 350.000 Euro weniger, die wir in Anspruch nehmen mussten. Solch ein Ergebnis erreicht man natürlich nicht alleine. Ich bin daher sehr stolz auf mein Team und dessen Leistung und Einsatzbereitschaft. Nur zum Vergleich: Die meisten Städte unserer Größenordnung und mit vergleichbaren Touristenaufkommen erhalten vier Millionen Euro von der Kommune. Stuttgart wird sogar mit sieben Millionen Euro bezuschusst. Bei uns sind es 1,9 Millionen.

Aber der Verkehrsverein war doch auch traditionsreich, mit ihm verbinden sich Namen wie der unlängst verstorbene Karl Kischka oder Nils Kroesen. Lösen Sie den Verein jetzt auf, wo diese beiden Galionsfiguren verstorben sind?

Ich dachte mir, dass diese Frage kommt. Aber dieser Schritt hat damit nichts zu tun. Bereits 2016 habe ich über eine Auflösung nachgedacht und bin mit allen am Verkehrsverein beteiligten Personenkreisen in Kontakt getreten. Die Aufgaben des Verkehrsvereins hatte im touristischen Bereich in den letzten Jahren Heidelberg-Marketing übernommen. Der Einzelhandel wird von "Pro Heidelberg" betreut. Die Entwicklung begann also schon lange vor meiner Zeit. Und auch die letzte Aufgabe des Verkehrsvereins, die Unterstützung der Gästeführer, wird jetzt ebenfalls von "Heidelberg Marketing" übernommen. Ich stehe zu hundertprozentig hinter den Heidelberger Gästeführern, die auch im digitalen Zeitalter eine wichtige Institution sind.

Apropos Nils Kroesen: Haben Sie sich mit ihm mal darüber unterhalten, dass Sie den Verkehrsverein auflösen wollen?

Ja, kurz vor seinem Tod war er Ende 2017 bei mir. Bei dieser Gelegenheit bestätigte er mir, dass der Verein bereits zu seiner Zeit keine wirkliche Aufgabe mehr hatte.

Gab es denn gegen die Auflösung Widerstand?

Nein. Natürlich fragte schon mal der Eine oder Andere, wieso man das jetzt machen möchte. Aber sobald man die Gründe erklärt, stößt man stets auf Verständnis. Der Verein war ja nun die letzten Jahre lediglich eine leere Hülle, die nur Kosten produzierte.

Gibt es bei der Auflösung organisatorische Probleme?

Es ist nicht einfach, einen Verein aufzulösen. Das muss in einer zu diesem Zweck besonders einberufenen Mitgliederversammlung mit Zweidrittel-Mehrheit beschlossen werden und verlangt die Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln aller Mitglieder, also 91 Personen. Da diese Anzahl jedoch nicht erschienen ist, musste erneut eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. In dieser Versammlung entfällt die Zweidrittel-Regelung und es entscheidet die einfache Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Würde es Widerstand oder Gegner der Auflösung geben, hätten diese bei einer der Sitzungen anwesend sein müssen. Die letzte Versammlung zu diesem Thema dauerte nur ein paar Minuten, weil wir nicht beschlussfähig waren. Beim nächsten Treffen im Juli ist dann, wie bereits beschrieben, die einfache Mehrheit der Anwesenden ausreichend.

Gab es bei der letzten Sitzung am 27. Mai, die die Auflösung beschließen sollte, eine Diskussion?

Nein.

Und was passiert mit dem Vermögen des Verkehrsvereins?

Das Guthaben geht laut Satzung an die Stadt Heidelberg zurück.

Und wann wird der Verkehrsverein dann aufgelöst?

Im Juli. Bis Ende des Jahres wird der Abwicklungsprozess voraussichtlich andauern; dann hört der Verkehrsverein endgültig auf zu existieren.

Wie wäre es, dennoch die lange Geschichte des Heidelberger Verkehrsvereins aufzuarbeiten?

Das ist eine gute Idee. Wir werden uns darüber Gedanken machen.