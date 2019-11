Marion Tauschwitz ließ die Zuhörer in der RNZ-Geschäftsstelle an ihren Erinnerungen an Hilde Domin teilhaben. Foto: Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Hilde Domin. Wie war sie denn, Heidelbergs berühmte Dichterin, wenn man sie ganz persönlich kannte? Marion Tauschwitz war ihr in den letzten Jahren eine Freundin, sehr viel jünger zwar, aber sicher seelenverwandt. Nach der offiziellen Biografie, die sie über die Dichterin verfasste, bringt sie dem Leser jetzt in einem persönlich gefärbten Buch ganz nah. Bei Marion Tauschwitz’ ausdrucksstarkem Vortrag folgt man ihr leichten Schrittes und bisweilen amüsiert zu den Details einer besonderen Beziehung.

Den Besuchern der Lesung in der Geschäftsstelle der RNZ – Marion Tauschwitz verzichtete zugunsten der Weihnachtsaktion der Rhein-Neckar-Zeitung auf ein Honorar – gefiel das neue Buch „Das unverlierbare Leben“ sehr. Einladend auf der Vorderseite, zurückhaltend auf der Rückseite blickt Hilde Domin auf den potenziellen Leser. „Die Augen“, so sagte sie ihrer Freundin damals, „waren immer das Schönste an mir.“ Beim Schreiben wurde die Autorin immer wieder von den Gedichten Domins eingeholt, sie ließ die Sentenzen in die Erinnerungen einfließen.

„Ach, reizend! Wollen Sie mit mir zum Essen kommen?“ So fing die Freundschaft bei einer Signierstunde im Kurpfälzischen Museum im Jahr 2001 an, Hilde Domin war 92, Marion Tauschwitz 48 Jahre alt. Dieses „Ach“, wie ein Atemhauch, sollte Tauschwitz noch oft von ihr hören. „Da ist so vieles drin, so vieles offen“, stellte sie fest.

Marion Tauschwitz reihte bei der Lesung die schönsten Augenblicke des Beisammenseins, der Zusammenarbeit aneinander, wurde sie doch Domins Mitarbeiterin, Sekretärin, Reisebegleiterin und Freundin („Ach, nenn mich doch Hilde!“). Sie erzählte, dass bei ihrem ersten Besuch im Graimbergweg plötzlich eine goldene Kuchengabel verschwunden war, berichtete von Zugfahrten am Rhein entlang, die in Domin Erinnerungen an ihre Kindheit weckten, vom Maiglöckchenduft, der die Dichterin umgab, und von vielen Begegnungen mit anderen Größen der Republik.

Vom Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki etwa, der gerne provozierte und der Hilde Domin in Hassliebe verbunden gewesen sei. Als sie nach dem Tod der Dichterin ein paar Zeilen vom Kritiker erbat, lehnte dieser ab und begründete das so: „Hilde Domin ging mir ganz einfach auf den Wecker…“

Vor allem die gemeinsamen Reisen, Lesereisen zumeist, nennt Tauschwitz eine „Fundgrube der Erinnerung“. Sie erzählte, wie Domin – ganz herrisch, stolz und unnachgiebig, wie sie auch sein konnte – ein Zimmer im Hotel in Barcelona als „Schlafloch“ ablehnte („Wissen Sie, wie berühmt ich bin?“). Wie ihr in Valencia ein roter Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen wurde, in dem sie unersetzliche Jugendfotos ihres verstorbenen Ehemannes Erwin Walter Palm mit sich getragen hatte. Wie sie in der Schweiz einem Hochwasser und im Jahr 2005 dem Brand des Schlosses Elmau entkommen war.

Marion Tauschwitz nahm Anteil an allen Ereignissen, wie das eine Freundin tut. Eine glückliche Konstellation waren diese Jahre bis zum Tode Hilde Domins 2006 sicherlich für beide, muss man denken, auch wenn die Dichterin ganz bestimmt schwierig und kapriziös war. Ach!

Info: Das Buch von Tauschwitz „Das unverlierbare Leben. Erinnerungen an Hilde Domin“ ist im Klampen Verlag, erschienen und in der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6, für 20 Euro erhältlich.