Heidelberg. (pol/rl) Von mehreren Männern ist ein 26-Jähriger in der Altstadt am späten Sonntagabend zusammengeschlagen worden. Das teilte die Polizei mit.

Der 26-Jährige war gegen 23.20 Uhr auf dem Weg von der Alten Brücke in die Untere Straße. Dabei traf er eine Gruppe ihm unbekannter Männer, die ihn grundlos aggressiv angingen. Einer der Männer schlug ihm plötzlich mit der Faust gegen die Schläfe, woraufhin der 26-Jährige zu Boden ging. Danach traten weitere Personen der Gruppe dem am Boden Liegenden gegen Kopf und Körper. Der 26-Jährige verlor daraufhin kurz das Bewusstsein. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Neckar.

Erst am Sonntagmorgen bekam der 26-Jährige starke Kopfschmerzen und begab sich in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Hier wurde ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern und zum genauen Tathergang nimmt das ermittelnde Polizeirevier Heidelberg-Mitte entgegen unter der Telefonnummer 06221/991700.