Heidelberg-Wieblingen. (pol/van) Vor den Augen einer 65-Jährigen spielte ein Unbekannter an seinem Glied herum. Das berichtet die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich am Montag kurz nach 12 Uhr in der Mannheimer Straße. Die Frau hatte aus dem Fenster ihrer Wohnung geschaut und das Treiben auf der Straße beobachtet. Hierbei fiel ihr ein Mann auf, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite an ein Geländer gelehnt stand. Der Mann sah laut den Beamten ständig zu der Frau hinauf, hatte seine Hose geöffnet und spielte an seinem Penis herum. Anschließend entfernte er sich zu Fuß.

Der Unbekannte soll etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß sein, eine helle Hautfarbe und eine große Nase haben. Er trug nach Angaben des Opfers eine leichte blaue Jacke, eine blaue Wintermütze, unter dieser vermutlich eine zweite Mütze und eine braune Cord-Hose.

Hinweise gehen an die Kriminalpolizei, Telefon 0621 174 4444.