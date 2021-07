Heidelberg. (pol/rl) Ein bislang unbekannter Mann belästigte am Dienstag einen zwölfjährigen Jungen in der Straßenbahnlinie 24. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Auf dem Weg von der Haltestelle Hans-Thoma-Platz zur Haltestelle Bahnhof Weststadt/Südstadt zwischen 18 und 18.15 Uhr setzte sich der Mann auf den Platz neben den Zwölfjährigen. In der Bahn befanden sich zu dem Zeitpunkt nur wenige Fahrgäste.

Der Mann versuchte nun den Jungen in ein Gespräch zu verwickeln. Dabei griff er mehrfach nach der Hand des Zwölfjährigen. Als er ihn dann am Oberschenkel berührte, schlug der Junge die Hand des Mannes weg. Daraufhin ließ der Mann von dem Kind ab und stieg an der Haltestelle Bahnhof Weststadt/Südstadt fluchtartig aus.

Der Zwölfjährige ging nach Hause und berichtete seiner Mutter von dem Vorfall. Die verständigte dann die Polizei.

Wer den Vorfall mitbekommen hat, den Täter beschreiben kann oder weiß, wohin er gegangen ist, nachdem er ausgestiegen war, kann sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der 0621/174-4444 melden.

Bislang sei nur bekannt, dass der Mann vermutlich keinen Mund- und Nasenschutz in der Straßenbahn getragen hatte, teilte die Polizei mit.