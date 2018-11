Von Karin Katzenberger-Ruf

"Für mich ist das wie Fußballspielen", sagt Freddy. Er ist einer der drei jungen Männer, die beim Weihnachtscircus mit ihren Motocross-Motorrädern meterhoch und meterweit durch die Manege fliegen. Weil die spektakuläre Nummer mit dem Namen "Sky Fighters" beim Gastspiel im letzten Jahr so gut ankam, nahm sie das Unternehmen erneut ins Programm. Seit dem 13. Dezember ist der Circus wieder in der Stadt, drei Tage später als geplant. Schuld war das Wetter: In seinem Winterquartier Montabaur herrschte Schneechaos. Nach der Ankunft in Heidelberg lief beim Zeltaufbau auf dem Neuen Messplatz in Kirchheim ebenfalls nicht alles rund, zudem gab es Probleme mit der Technik.

Mittlerweile laufen die Vorbereitungen jedoch auf Hochtouren: Bei der Probe gestern mit drei noch ungeschminkten Clowns aus Spanien begrüßt Moderatorin Bianca Renz das "Publikum" schon zu einer spektakulären Show und endet mit einem "Manege frei, das Spiel beginnt!". Mit einem "tatatata" sorgt sie selbst für die Musik, die nun einsetzen müsste - der Techniker ist gerade auf einer anderen Baustelle unterwegs. Zwischendurch wird die Konfetti-Maschine ausprobiert und gleich danach der Staubsauger, den ein Mitarbeiter aus einem Karton packt und noch zusammenschrauben muss. Die bunten Papierschnitzel werden erst beim Finale in die Luft geblasen, müssen danach aber natürlich wieder entfernt werden. Gar nicht so einfach, weil sie recht groß sind, stellt sich heraus.

Bianca Renz wird beim 18. Weihnachtscircus anders als bisher den einen oder anderen Programmpunkt ansagen - und ist auch in den Auftritt der Clowns Sito, Raquel und Dany involviert. Bei der Motorrad-Show kann sie dagegen kaum hinsehen, wie sie gesteht. Diese Einlage ist aber auch für das Publikum eine Herausforderung: Es knattert wahnsinnig laut, es riecht nach Benzin, noch ehe in der Manege etwas zu sehen ist. Danach sind die "Jungs" startklar und lassen sich von der steilen Rampe in schwindelerregende Höhen katapultieren, um sicher auf der Abfahrtsrampe hinter den Kulissen zu landen.

Den Adrenalin-Spiegel lassen aber auch andere Programmpunkte deutlich ansteigen: Etwa ein Hindernis-Parcours mit einem BMX-Rad oder ein Salto auf zwei Rädern. Und auch Ovidiu Tell, der in der Manege mit der Armbrust unterwegs ist und sich zum Schluss selbst den Apfel von der Birne schießt, sorgt für Spannung. Es gibt außerdem auch ein Duo, das durch den Kostümwechsel im Sekundentakt verblüfft - und natürlich wieder die beeindruckende "Sprungbrett-Akrobatik".

Info: Der Weihnachtscircus gastiert vom 23. Dezember bis zum 3. Januar auf dem Neuen Messplatz. Die Vorstellungen beginnen um 15 und 19 Uhr. An Silvester verschiebt sich der Vorstellungsbeginn auf 17 und 20 Uhr, an Neujahr gibt es nur eine Vorstellung um 17 Uhr, am 3. Januar nur eine um 15 Uhr. Die Karten kosten zwischen 22 und 44 Euro.