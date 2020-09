Weil der Andrang bei der Mahnwache größer war als erwartet, verlegte die Polizei sie kurzerhand in den Park am Rande des Bismarckplatzes. Foto: Leon Zorn

Heidelberg. (dns) Die erschütternden Bilder aus dem Flüchtlingslager Moria sorgen auch in Heidelberg für Entsetzen: Mehr als 300 Menschen kamen am Mittwochabend am Bismarckplatz zu einer Mahnwache zusammen, die die Initiative Seebrücke kurzfristig organisiert hatte. Sie alle wollten ein Zeichen setzen gegen die Lebensbedingungen der Geflüchteten in den griechischen Lagern. "Seit Jahren haben wir gesagt, dass es dort zu einer Katastrophe kommen wird", betonte etwa Mia Lindemann vom Asylarbeitskreis in ihrer Rede.

Die Katastrophe – der Großbrand in der ohnehin schon überfüllten Sammelunterkunft – sorgt dafür, dass um die 13.000 Migranten plötzlich ganz ohne Obdach da stehen. "Diese Bilder ließen mich heute Nacht nicht schlafen", erklärte eine Organisatorin von der Seebrücke. Wie ihr ging es offenbar vielen: Da der Andrang bei der Mahnwache deutlich größer war als erwartet, verlegte die Polizei sie kurzerhand von der Spaghettisäule in den Park im nördlichen Bereich des Bismarckplatzes.

Dort machten Demonstranten und Redner ihrem Ärger über die europäische und deutsche Asylpolitik Luft. "Dieser Brand ist kein Zufall", sagte Michael Dandl von der Antifaschistischen Initiative. "Es ist der Höhepunkt einer staatlichen Mordpolitik." Die EU habe die Entwicklung bewusst hingenommen. Und auch in Deutschland habe man lediglich über "pseudo-humanitäre Symbole" diskutiert – etwa ob einzelne Kinder aufgenommen werden – aber nicht geholfen.

Selbst diese eher symbolischen Aktionen sind in den letzten Monaten gescheitert. So hatte sich etwa die Stadt Heidelberg schon im April bereit erklärt, fünf Kinder aus griechischen Lagern aufzunehmen. Gemeinsam mit 63 anderen deutschen Kommunen, die ebenfalls zur freiwilligen Aufnahme bereit sind, ist sie im Bündnis "Städte sicherer Häfen" vertreten. Doch zu einer Umsetzung kam es nie – vor allem, weil die Zustimmung von Bundesinnenminister Horst Seehofer fehlt.

Darüber zeigte sich das Städtebündnis gestern mit Blick auf den Brand auf Lesbos verbittert: "Wann, wenn nicht jetzt ist dieses Vorgehen in aller Dringlichkeit geboten?!", schrieb es in einer Pressemitteilung. Die Entscheidungsträger müssten jetzt auf die Städte im Bündnis zugehen und sofort die Aufnahme der betroffenen Geflüchteten organisieren. "Es ist zu spät für Erklärungen – wir brauchen Taten!"