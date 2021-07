Heidelberg. (dns) Die Coronazahlen steigen wieder, auch Deutschland steht wohl vor einer vierten Infektionswelle. Um die Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien besser zu schützen und die Rückkehr zum Homeschooling zu vermeiden, will die Stadtverwaltung in den nächsten Wochen und Monaten möglichst viele Schulen mit mobilen Luftfiltergeräten ausstatten. Darüber informierte Oberbürgermeister Eckart Würzner am Donnerstagabend den Gemeinderat. "Die Geräte können das Lüften natürlich nicht ersetzen, aber sie leisten einen Beitrag dazu, das Infektionsrisiko zu senken."

Sowohl der Bund als auch das Land legen gerade Förderprogramme auf, um Schulträger – wie die Stadt Heidelberg – beim Kauf der Filter zu unterstützen. Doch noch fehlt laut Stadtverwaltung die Freigabe der Programme: "Sobald diese erfolgt, wollen wir bestellen", so Würzner. Er geht von einer Investition in einer Größenordnung bis zu 1,8 Millionen Euro aus – von der die Hälfte mit Fördermitteln gedeckt werden kann. Da der Gemeinderat am Donnerstag jedoch zum letzten Mal vor der Sommerpause tagte und die Förderung vermutlich im Sommer freigegeben wird, müssen die Stadträte darüber dann kurzfristig im elektronischen Umlaufverfahren entscheiden.

Ob die Stadt tatsächlich die 1,8 Millionen Euro für Filter ausgeben kann, sei jedoch alles andere als klar: "Ich weiß noch nicht, wie viele Geräte wir bekommen", so Würzner. Denn sobald die Fördermittel da sind, würden viele Schulträger bestellen und der Markt sei begrenzt. Außerdem ist noch unklar, für welche Räume es die Förderung überhaupt gibt, wie Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen ergänzte: "Es gibt eine Priorisierung durch das Land." Demnach sollten die Geräte zunächst in schlecht gelüfteten Räumen angebracht werden. "Da sind wir ja schon in Vorleistung gegangen und haben 80 mobile Filter angeschafft." Danach würden die Säle der Klassen eins bis sechs berücksichtigt. Für eine Vollausstattung dieser Räume würden dann die Anschaffungskosten von etwa 1,8 Millionen Euro anfallen. Jansen versprach zudem, dass die Verwaltung sich bemühe, die bestmöglichen Geräte zu ordern: "Wir sondieren da gerade den Markt, wissen jedoch noch nicht, was wir bekommen."

Da noch keine Bestellung ansteht, konnten die Gemeinderäte über die Pläne noch nicht abstimmen. In der kurzen Debatte begrüßten sie jedoch das Vorgehen der Stadt. Mit den Grünen und der CDU hatten sich auch zwei große Fraktionen schon im Vorfeld gegenüber der RNZ für den zügigen Kauf von Luftfiltern ausgesprochen.