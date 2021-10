Von Julia Lauer

Heidelberg. Frauen, die in einer Beziehung Gewalt erleben, finden oft nicht den Zugang zu Hilfsangeboten – obwohl sie von ihnen Kenntnis haben. In dem Pilotprojekt "Guide4You" hat die Stadt Heidelberg in den vergangenen zwei Jahren daran gearbeitet, die Gründe dafür besser zu verstehen und diese Lücke zu schließen: mithilfe einer Lotsin, die den Frauen beisteht. Ein Gespräch mit Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen (SPD) und der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Marie-Luise Löffler über das Projekt.

In Deutschland erlebt jede dritte Frau irgendwann einmal körperliche oder sexuelle Gewalt. Wie ist die Situation in Heidelberg?

Marie-Luise Löffler: Es gibt überall Fälle von Gewalt in der Partnerschaft, auch in Heidelberg. Gewalt zieht sich durch alle sozialen Schichten. Sie kommt in hetero- und in homosexuellen Beziehungen vor.

Hat Corona das Problem verschärft?

Löffler: Das Potenzial hat sich erhöht, indem die Menschen auf engerem Raum zusammenlebten, vielleicht auch Existenzängste hinzukamen und Freizeitangebote wegfielen. Die Zahlen, die wir von den Interventionsstellen und der Polizei bekommen, schwanken allerdings immer etwas, insofern sind die Auswirkungen von Corona noch nicht klar zu greifen. Und die Dunkelziffer ist in diesem Bereich sehr hoch. Bis zu 80 Prozent der Fälle werden nicht zur Anzeige gebracht.

In Heidelberg gibt es telefonische und persönliche Beratung, das Frauenhaus dient als Zufluchtsort. Eine Besonderheit ist die Gewaltambulanz, die Spuren von Übergriffen sichert. Allerdings weiß man, dass in Deutschland nur jede fünfte Frau bestehende Angebote nutzt. Wie kann man das ändern?

Stefanie Jansen: Wir sind in Heidelberg gut aufgestellt, was Prävention und Beratung betrifft. Eine Herausforderung ist tatsächlich, die Frauen in diesem System aus Hilfs-Bausteinen zu halten. In einer Fragebogen-Studie des Projekts "Guide4You" mit 371 Teilnehmerinnen, von denen zwei Drittel aus dem Dunkelfeld stammten, haben wir gesehen, dass es nicht dem Nicht-Wissen geschuldet ist, wenn Angebote nicht in Anspruch genommen werden. Oft fehlt es an Zutrauen und Mut. Genau da können Lotsinnen eine Hilfe sein und Frauen zum Beispiel zur Polizei oder zur Interventionsstelle begleiten. Es reicht nicht, einen Flyer mit Angeboten zu bekommen, wenn die Kraft fehlt, sie auch zu nutzen. Und Frauen, die Gewalt erleben, sind häufig auch sozial isoliert. Die Lotsin, die wir seit 2019 in Heidelberg haben, steht den Frauen wie eine Freundin zur Seite, ist aber als Trauma-Pädagogin zusätzlich hochkompetent.

Wo findet man diese Lotsin?

Löffler: Sie ist in der Gewaltambulanz angestellt, kann aber auch von der Polizei, der Psychiatrie oder der Interventionsstelle abgerufen werden. Sie kann schnell evaluieren, was die Frau braucht und vor allem auch, was sie möchte.

Aber auch den Weg zur Lotsin muss man erst einmal finden?

Jansen: Nicht unbedingt. Gerade die Polizei wird oftmals von anderen hinzugerufen. Sie kann dann auch entsprechende Hilfsangebote machen. Seit 2019 haben die Beamten in Mannheim und Heidelberg mit dem sogenannten High-Risk-Programm, das auf die Prävention häuslicher Gewalt abzielt, hierfür auch noch einen anderen Zugang.

Und die Lotsin: Was berichtet sie Ihnen?

Löffler: Sie hat mehr als 50 Frauen aus Heidelberg und dem Kreis begleitet und engmaschig unterstützt. Uns hat sie zurückgemeldet, dass viele Frauen mit ihrer Hilfe auch andere Stellen aufgesucht haben: dass sie etwa nicht nur in der Gewaltambulanz vorstellig wurden, sondern danach auch eine Sozialberatung in Anspruch nahmen. Die Lotsin ist sehr gut geschult in unserem Hilfssystem. Ziel ist, dass die Frauen der Gewalt langfristig entkommen.

Gibt es hier denn schon erste Erfolge?

Jansen: Um das zu beurteilen, ist die Laufzeit des Projekts bisher noch zu kurz. Viele Frauen können ihre Lebensumstände nicht von heute auf morgen ändern, manche kehren nach einer Trennung auch wieder zum Partner zurück. Die Männer-Interventionsstelle Fairmann in Heidelberg unterstützt deshalb auch Täter, die an sich arbeiten wollen. Manchmal kann auch das eine Lösung sein.

Die Lotsin gehört zu einem Projekt, das von der EU gefördert wurde und jetzt ausläuft. Wie geht es weiter?

Jansen: Auch die Stelle läuft Ende des Jahres aus, wir würden sie aber gerne darüber hinaus behalten. Um das Angebot der Lotsin zu verstetigen, bräuchten wir zusätzliche Mittel zu den 750.000 Euro, die wir in der Stadt jährlich für Prävention und Unterstützung von Menschen ausgeben, die Gewalt erfahren haben.

Dieser Tage fand auch ein digitales Symposium zu dem Projekt statt. Was nehmen Sie noch daraus mit?

Jansen: Das Projekt "Guide4You" kam mit einem Symposium zum Abschluss. Es nahmen 350 Menschen aus ganz Deutschland teil, Polizisten, Politiker, Frauenbeauftragte, sodass wir noch einmal aus allen Perspektiven auf dieses Thema schauen konnten – das war eine überwältigende Resonanz. Eine Lotsin wie hier in Heidelberg gibt es in Deutschland sonst nicht. Hier sind wir bundesweit Vorreiter. Dass beim Thema häusliche Gewalt Kreis und Stadt gut verzahnt sind, ist uns wichtig. Darauf wollen wir in Zukunft noch weiter achten: sodass es keine Doppelstrukturen gibt, jeder seine Zuständigkeit wahrt und sich die Angebote für die Frauen noch besser ergänzen.

Info: Mehrere Stellen können bei Bedarf an die Lotsin vermitteln: die Polizei, die Psychiatrie, die Gewaltambulanz und die Interventionsstelle.