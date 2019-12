Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Die Heizung unter dem Tresen konnte sich Anja Goetzke in den letzten Tagen sparen. Mit zweistelligen Temperaturen Mitte Dezember hatte die Betreiberin der Weihnachtspyramide auf dem Universitätsplatz nicht gerechnet. Dennoch musste Goetzke beim diesjährigen Weihnachtsmarkt keine großen Einbußen hinnehmen. Im Gegenteil: "Ich habe das Gefühl: Je wärmer, desto eher gehen die Leute auf den Weihnachtsmarkt, um sich in Stimmung zu bringen."

Schon wenige Tage bevor der Weihnachtsmarkt am Sonntag endet, zog Goetzke also eine positive Bilanz. "Ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist." Der neue Standort auf dem Uniplatz habe sich bewährt. "Wir haben mehr Studenten als früher auf dem Marktplatz", so Goetzke. Auch ihr Kollege, Horst Kräher, der seit 1981 gemeinsam mit seiner Frau einen Stand auf dem Uniplatz betreibt, ist zufrieden. "Im Vergleich zum letzten Jahr war es bis hierhin deutlich besser." Denn damals habe er insgesamt 18 Regentage notiert. "Das haut natürlich in die Kasse rein."

Ganz ohne schlechtes Wetter ist aber auch dieser Weihnachtsmarkt nicht ausgekommen. "Die erste Woche war eine sehr starke Woche", resümiert Marktleiter Joe Schwarz. Danach hätte der ein oder andere Regentag aber für kleinere Einbußen gesorgt. Auch wenn er vor Abschluss des traditionell starken letzten Wochenendes noch kein endgültiges Fazit ziehen wolle, sagt Schwarz: "Wir werden die Besucherzahl vom letzten Jahr wahrscheinlich deutlich übertreffen." Sollten die letzten Tage gut laufen, könne man an der Eine-Million-Besucher-Marke kratzen. Im letzten Jahr waren es insgesamt rund 850.000 Besucher.

Das Heidelberger Weihnachtsfass Kamera: Vanessa Dietz / Interview und Produktion: Reinhard Lask

Anders als sonst seien darunter diesmal weniger Schweizer gewesen, wie Standbetreiber Kräher feststellte. "Dafür waren viele Holländer und Italiener unterwegs." Gleichzeitig seien aber auch viele Stammkunden zu seinem Stand geströmt – natürlich auch, um sich dort ein Tässchen Glühwein zu genehmigen. In diesem Jahr verkaufe er eine zuckerärmere Variante, den sogenannten Perkeo-Glühwein. "Das kommt gut an", sagt Kräher. Gut angekommen ist wohl auch das Weinfass auf dem Marktplatz. "Wir haben viele positive Rückmeldungen in Gesprächen und E-Mails erhalten", sagt Schwarz. Obwohl es immer wieder kritische Stimmen gebe, könne man konstatieren: "Diese neue Attraktion hat sich Freunde geschaffen."

Neben dem Fass feierte auch ein neuer veganer Essensstand Premiere. "Das Thema funktioniert auf jeden Fall", sagt Schwarz. Nun gibt es drei vegane Stände – und dabei soll es auch erst einmal bleiben. Generell werde der Weihnachtsmarkt immer grüner. Heute gebe es weder Plastikstrohhalme noch Einweggeschirr. Um Strom zu sparen, seien an den Buden nur noch LED-Lampen erlaubt. Schwarz: "Geht es um Nachhaltigkeit, sind wir ganz vorne mit dabei."