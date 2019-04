Heidelberg. (pol/rl) Fiel er oder wurde er angefahren? Diese Frage versucht gerade die Polizei, bei einem gemeldeten Unfall in der Plöck zu klären. Am Dienstag gegen 13 Uhr war eine BMW-Fahrerin von der Sofienstraße in die Plöck eingebogen, als ihr in Höhe des Schreibwarengeschäfts Knoblauch ein 59-jähriger Radfahrer entgegenkam. Da der Radfahrer laut Polizei ziemlich mittig auf der Straße fuhr, musste die Autofahrerin äußerst rechts fahren, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Der 59-Jährige stoppte seine Fahrt und führte mit der Frau ein "Gespräch", da er sich durch ihre Fahrweise bedrängt fühlte. Plötzlich "stürzte" der Mann zu Boden. Beide gingen zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte und meldeten den Vorfall.

Unklar ist, was nun passierte: Der Mann behauptete, dass er durch einen Kontakt mit dem Auto gefallen sei. Die Autofahrerin und eine Zeugin sagten unabhängig voneinander aus, dass sich der 59-Jährige "selbst fallen ließ".

Da gegen 13 Uhr auf der Plöck viele Menschen unterwegs waren, hofft die Polizei nun weitere Zeugen zu finden, die den Zwischenfall mitbekommen haben. Diese werden gebeten sich unter der 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.