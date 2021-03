Heidelberg. (pri/rl) Schwer verletzt wurde der 45-jährige Fahrer eines Pizza-Lieferservice in der Nacht zum Sonntag im Stadtteil Kirchheim.

Um kurz nach Mitternacht fuhr der Opel-Corsa-Fahrer auf der Pleikartsförster Straße in Richtung Speyerer Straße. An der Einmündung zur Albert-Fritz-Straße kam er vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr zunächst einen Begrenzungspfosten und prallte dann frontal gegen einen vor einem Haus geparkten Mercedes.

Dabei wurde der geparkte Mercedes einige Meter nach vorne geschleudert und schwer beschädigt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde ebenfalls schwer beschädigt.

Der Autofahrer kam nach der Erstversorgung durch einen Notarzt schwer verletzt in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle entstand ein großes Trümmerfeld. In der Pleikartsförster Straße gilt Tempo 30. Beide Fahrzeuge sind Totalschäden und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenssumme soll mehrere Tausend Euro betragen.