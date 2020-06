Von Holger Buchwald

Heidelberg. Fast ein Jahr lang hat Leonora um ihr Leben gekämpft. Gemeinsam mit ihrer Mutter Janina Bühler, die Tag und Nacht nicht von ihrer Seite wich, hat sie versucht, den Blutkrebs zu besiegen. Mit ihrem Instagram-Account machten die beiden vielen anderen betroffenen Familien Mut. Ständig hielt Janina Bühler ihre Follower auf dem Laufenden. "Es hätte ein anderes Ende nehmen müssen", sagt sie jetzt. "Leo", wie sie ihre Tochter liebevoll nennt, sei am 13. Februar eine halbe Stunde nach Mitternacht für immer eingeschlafen. Sie wurde 20 Monate alt.

Die Anteilnahme der Menschen aus der ganzen Region war enorm, als die RNZ im September vergangenen Jahres zum ersten Mal über den Fall berichtete. Mehr als 1000 Frauen und Männer kamen zu einer Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) in das Sportzentrum der TSG Rohrbach, um sich als mögliche Stammzellspender registrieren zu lassen. Über die DKMS konnten sogar zwei genetische Zwillinge gefunden werden – einer der möglichen Spender stammte aus Deutschland, der andere aus Italien. Eine Transplantation war jedoch nicht möglich. Leonoras Gesundheitszustand ließ das nicht zu.

Elf Monate ihres kurzes Lebens verbrachte "Leo" im Krankenhaus – mit einer winzigen Unterbrechung von zehn Tagen über ihren ersten Geburtstag. Zunächst war sie in der Kinderklinik in Heidelberg, dann in Essen und in Herdecke und zum Schluss in Tübingen. Es war eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen, in der Leonora trotz der belastenden Chemotherapie und poröser Knochen immer noch Lebensmut versprühte. "Zum Schluss konnte sie nicht mehr aus dem Bett aufstehen", berichtet Bühler. Wegen der Leukämie waren ihre Beine gebrochen. "Und trotzdem hat sie viel gelacht und mit Freude ihr Eis gegessen."

Mit solchen Bildern im Kopf fällt es Janina Bühler schwer, über den Schicksalsschlag zu sprechen. Deshalb dauerte es auch fast vier Monate, bis sie damit an die Öffentlichkeit ging. Während der Corona-Krise verließ sie kaum das Haus – auch weil sie noch nicht bereit war, andere Menschen zu sehen. Und sie wollte auch wieder mehr für ihre beiden anderen Kinder da sein. Yushua ist jetzt 13, Alessia neun. Letztere habe nun zuhause den Part übernommen, für die anderen die Entertainerin zu spielen, sie zum Lachen zu bringen, berichtet Bühler: "Auch für sie ist das alles sehr schwer."

Für Janina Bühler waren die letzten Tage wieder besonders schlimm: In den vier Krankenhäusern lernten Leonora und sie viele andere betroffenen Familien kennen. Die Kinder haben miteinander gespielt, zusammen gelacht und sich gegenseitig getröstet. Und auch von ihnen haben schon viele den Kampf gegen die Leukämie verloren. Besonders ging Janina Bühler die Trauerfeier für eine 18-jährige Jugendliche an die Nieren, die selbst noch vor wenigen Monaten bitterlich um Leonora geweint hatte. "Es schaffen so wenige."

Andere Mütter, die ihre Liebsten begraben mussten, hätten gesagt, dass der Tod auch eine Erlösung sei. "Ich kann das nicht so sehen", sagt Janina Bühler. Denn Leonora musste nicht leiden. Bis zum letzten Tag war sie gut drauf. "Sie war eine wahnsinnige Bereicherung für unser Leben", sagt Bühler. Gerne würde die Mutter einen Platz in einer Nachsorgeklinik für verwaiste Eltern in Anspruch nehmen. Eine Auszeit von drei bis vier Wochen, mit Profis Trauerarbeit leisten, das wäre für sie jetzt genau das Richtige. Doch wegen der Coronakrise ist die Warteliste lang. Erst im nächsten Jahr gibt es wieder freie Plätze. Janina Bühler will sich auch in Zukunft weiter für die DKMS engagieren. "Die Leute müssen dafür sensibilisiert werden, wie wichtig eine Stammzellspende ist", sagt sie. Der Aufklärungsbedarf sei enorm. Selbst Lehrer ihres Sohnes hätten noch nie etwas von der DKMS gehört.

200 Menschen – Freunde und Familie – kamen zu Leonoras Beerdigung auf dem Handschuhsheimer Friedhof. Auf dem Grab hat Bühler für ihre Tochter einen Feengarten angelegt – mit einem kleinen Haus und einer Fee, die auf einer Regenbogenbank sitzt und Gitarre spielt. Auch gestern, an Leonoras zweitem Geburtstag, war die Familie dort. Und ließ in Gedanken an die verstorbene Tochter und Schwester weiße Schmetterlinge frei.