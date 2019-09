Heidelberg. (RNZ/mare) Die Lebenshilfe Heidelberg warnt vor Betrügern. In Handschuhsheim habe es einen Vorfall gegeben, teilt die Vereinigung mit.

Demnach habe sich ein Mann gemeldet, bei dem der Betrüger versucht habe, aufzuschlagen. Der Unbekannte habe versucht, direkt an der Haustür Schwämme und weitere Waren zu verkaufen, die angeblich von Menschen mit Behinderung in den Heidelberger Werkstätten der Lebenshilfe hergestellt worden seien. Der Mann habe sich als Vertreter der Heidelberger Werkstätten ausgegeben und sei zudem aggressiv aufgetreten.

Die Lebenshilfe Heidelberg warnt nun ausdrücklich vor diesen unseriösen Praktiken. „Wir führen zu keinem Zeitpunkt Haustürgeschäfte durch oder sammeln in irgendeiner Form Spenden an der Haustür", sagt Vorstand Thomas Diehl. Er bedauere es sehr, wenn jemand im Namen der Lebenshilfe Heidelberg in dieser Form auftrete. "Wir raten dringend, bei weiteren Vorkommnissen dieser Art unsere Geschäftsstelle zu informieren oder direkt die Polizei zu kontaktieren“, so Diehl.