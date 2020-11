Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Der 45-Jährige, der in einem akuten psychotischen Zustand seine Lebensgefährtin erstochen hat, wird unbefristet in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Der Mann, der an einer paranoiden Schizophrenie leidet, habe im schuldunfähigen Zustand gehandelt, entschied am Freitag die Schwurgerichtskammer des Heidelberger Landgerichts unter Vorsitz von Richter Jochen Herkle. Das Verfahren fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zuschauer waren nur bei der Anklageverlesung und der Urteilsverkündung zugelassen. "Das Urteil überrascht im Ergebnis niemanden", sagte Richter Herkle. "Trotzdem stimmt der Fall nachdenklich."

Der Beschuldigte wächst in bürgerlichen Verhältnissen auf, seine schulische Laufbahn verläuft "zunächst unauffällig": Die zehnte Klasse im Gymnasium muss er wiederholen. Erst wechselt er die Schule, dann verlässt er sie ohne Abitur oder Fachhochschulreife nach der zwölften Klasse. "Alsbald bricht sich die Erkrankung Bahn", rekapitulierte Herkle. Der Konsum von Drogen wie Cannabis, Ecstasy und Speed hätten den Krankheitsverlauf "wahrscheinlich beschleunigt". Berufsausbildungen scheitern. "In den folgenden Jahren und Jahrzehnten entwickelt sich etwas, das man als Drehtürpsychiatrie bezeichnen kann", so Herkle: Immer wieder habe er sich einweisen lassen oder sei von der Polizei in die Klinik gebracht worden. Immer wieder habe der Mann aber die Behandlung abgebrochen und seine Medikamente nicht mehr eingenommen. "Mit der Folge, dass der nächste Krankheitsschub nicht lange auf sich warten ließ." Der 45-Jährige entwickelt schließlich "Vergiftungsideen", glaubt, ihm würden Substanzen gespritzt und Gase in seine Wohnung geleitet. Er beginnt zu halluzinieren, fühlt sich verfolgt. "Das Leben entgleitet ihm", so Herkle. Irgendwann ist der Mann nicht mehr in der Lage, den Alltag zu bewältigen.

Mit seiner Lebensgefährtin kommt er im Jahr 2016 zusammen. Auch sie ist psychisch krank, leidet ebenfalls unter Schizophrenie. Im September 2019 zieht das Paar in die gemeinsame Wohnung in Bergheim. "Man bestärkt sich im gegenseitigen Beeinträchtigungserleben", so Herkle. So glauben beide irgendwann, es würde flüssiges LSD von der Decke tropfen.

Im Mai findet der 45-Jährige gekräuselte Haare in der Wohnung. "Er ordnet sie zunächst dem Teufel zu", erklärte der Vorsitzende Richter. Am 15. Mai wacht der Beschuldigte am Nachmittag auf, "und wähnte sich, er sei in der Nacht vom Teufel vergewaltigt worden". Als er seine Lebensgefährtin in der Küche trifft, greift er nach einem Messer in der Spüle, wirft sie vom Stuhl und sticht – "nicht weniger als 80 mal" – auf sie ein. Anschließend wartet der Mann in der Wohnung auf die Polizei, "weil die Schreie doch irgendwer gehört haben müsse", so Herkle. Doch als niemand kommt, geht der 45-Jährige selbst zur Polizei und erklärt, er habe seine Freundin erstochen.

Die Richter werteten die Tat als Totschlag im Zustand der Schuldunfähigkeit. "Mit der Folge, dass hier keine Bestrafung erfolgen kann", erklärte Herkle. Der Mann wird, weil von ihm immer noch eine Gefahr ausgehe, unbefristet in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. "Das bedeutet aber nicht, dass man Sie dort vergisst", erklärte der Richter dem 45-Jährigen. Einmal im Jahr werde geprüft, ob er weiter in der Psychiatrie bleiben müsse. "Dreh- und Angelpunkt ist die Gefährlichkeit", so Herkle.

