Von Holger Buchwald

Heidelberg. Auf dem Weg zu einer weitgehend autofreien Innenstadt setzten viele Altstädter große Hoffnungen in das Forschungsprojekt "Intelligente City-Logistik Altstadt". Fast alle Lieferungen in der Fußgängerzone, von den Paketdiensten bis hin zu kleinen Botengängen für die Universität, sollten nur noch über Lastenräder erfolgen. Noch im Dezember 2018 wurde das gemeinsame Konzept von Stadt Heidelberg, DHL und den Universitäten Kaiserslautern und Erlangen von Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Rahmen des Wettbewerbs "Nachhaltige Urbane Logistik" als einer von vier Preisträgern ausgezeichnet. Doch wie nun Baubürgermeister Jürgen Odszuck und Verkehrsmanager Alexander Thewalt am Rande eines Interviewtermins mit der RNZ mitteilten, liegt das Projekt seit Monaten auf Eis. An der Ausarbeitung wird nicht mehr gearbeitet.

"Dem City-Logistik-Konzept ist die finanzielle Grundlage abhandengekommen", bedauert Odszuck. Das Land Baden-Württemberg hatte Fördergelder in Höhe von 750.000 Euro in Aussicht gestellt, diese jedoch wieder zurückgezogen. Den Eigenanteil der Stadt Heidelberg in Höhe von 250.000 Euro hatte der Gemeinderat bereits im Sommer vorletzten Jahres bewilligt.

Der Bürgermeister nennt aber noch einen weiteren Grund, warum derzeit nicht mehr an dem Projekt gearbeitet werde: "Es ist sehr schwer, all die vielen Akteure am Markt tatsächlich unter einen Hut zu bringen." Die Stadt könne nur versuchen, die ganz unterschiedlichen Lieferdienste zu überzeugen. Der Bundesgesetzgeber habe es bisher versäumt, den Kommunen ein wirksames Regelungsinstrument an die Hand zu geben. Eines verspricht Odszuck aber auch: Wenn das Verkehrslenkungs- und -beruhigungskonzept für die Altstadt umgesetzt wird, das heißt, wenn die versenkbaren Poller installiert sind, müssen sich auch alle Paketdienste an die schon jetzt gültigen Lieferzeiten halten. Dann werden ab 11 Uhr die Poller hochgefahren, nur noch Autos mit Durchfahrtsgenehmigung kommen in die Altstadt hinein. Odszuck: "Das heißt, es gibt kein UPS, DHL oder DPD mehr um 16 Uhr." Ausnahmen kann sich der Bürgermeister dann nur noch für dringliche Lieferungen vorstellen – zum Beispiel, wenn eine Apotheke Medikamente benötigt.

Das Besondere an dem Heidelberger City-Logistik-Konzept war, dass die Lieferdienste nur noch einige wenige Sammelstellen anfahren sollten. Die "Letzte Meile" zum Kunden wäre dann mit Lastenrädern erfolgt. "Vom kleinen Kiosk bis zur Universität wären alle dabei gewesen", ärgert sich auch Verkehrsmanager Alexander Thewalt. Die Universität Erlangen sei, nachdem die Fördergelder zurückgezogen worden waren, inzwischen mit anderen Projekten ausgelastet. Und so werden die Passanten in der Fußgängerzone wohl auch weiterhin bis weit in den Nachmittag hinein zwischen parkenden Lieferwagen und Firmenautos Slalom laufen müssen.