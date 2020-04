Larissa Rieß wurde in Ecuador geboren, lebte später in Portugal und Spanien. Seit vielen Jahren ist sie in Heidelberg zuhause. Hier hat sie Abitur gemacht, hier ist ihr Ehemann geboren und aufgewachsen. So viel Ruhe – „das finde ich in einer Großstadt nicht“, sagt Rieß. Foto: Friederike Hentschel

Von Anica Edinger

Heidelberg. Zwei Zöpfe. Enge Leggins. Schlabbershirt. Das sind "Lari Lukes" Markenzeichen. Auf ihren Konzerten, in den sozialen Medien und im Februar an Fasching hat man viele Lari Lukes auf der Straße gesehen. Und das überall in der Bundesrepublik. Der Look ist für die Fans schon fast ikonisch. Genauso wie "Lari Luke" selbst. An die 200.000 Menschen folgen ihr auf Instagram. Jedes ihrer Konzerte auf der "We like Bass"-Tour Ende vergangenen Jahres war restlos ausverkauft. "Lari Luke" erobert sich gerade einen festen Platz in der Musikszene – als DJane.

Was Larissa Rieß an Heidelberg mag (und was nicht) Kamera: Philipp Neumayr / Interview: Anica Edinger/ Produktion: Philipp Neumayr

Lari Luke, das ist im wahren Leben Larissa Rieß. Eine kleine, zierliche Person. Immer gut gestylt. Häufig mit Hündin Vilma unterwegs, die mindestens genauso berühmt ist wie die 31-Jährige. Und: Rieß ist Heidelbergerin. Zum Interview im Café Friedrich – noch vor der Corona-Krise – kommt sie mit lässiger Adidas-Bomberjacke. Ihr "Lari Luke"-Logo hat sie auf die Brust genäht. Sie trägt zwar keine zwei Zöpfe, dafür aber eines der ikonischen Schlabber-T-Shirts mit "Die Eisprinzessin"-Motiv. Auch Vilma ist natürlich mit dabei. Rieß ist aufgeschlossen, fröhlich und freundlich. "Dank Euch habe ich mich aufgerafft, um rauszugehen", sagt sie, "ansonsten wäre ich auf der Couch geblieben."

Wenn Larissa Rieß nicht gerade durch die Republik tourt, dann ist das einer ihrer Lieblingsplätze: die Couch. Von dort aus arbeitet sie häufig mit ihrem Laptop. Mischt neue Musik ab, postet Fotos und Videos, macht sich auf die Suche nach Introsongs, arbeitet an der Vor- und Nachbereitung ihrer Auftritte – oder schreibt selbst Songs.

Gerade in den letzten Monaten versorgte "Lari Luke" die Fans beinahe wöchentlich mit neuer Musik im Bereich Future-Bass, Trap und House. Etwa mit "Do or Die", "Diablo" oder auch mit "Vilma" – ein Song, der ihrer Hündin gewidmet ist. Larissa Rieß mag Tiere. Das wissen ihre Fans nicht nur wegen Vilma, die auch ihre Merchandise-Shirts ziert, sondern auch wegen Valtraud und Vinnie – Katze und Kater. Auf Instagram räumt sie ihren Tieren jede Menge Platz ein – die sich untereinander augenscheinlich sehr gut verstehen. Valtraud ist der Neuzugang in der Gruppe. "Und sie hat sich wirklich gut integriert", berichtet Rieß lächelnd. Über ihren Instagram-Account verkündet Rieß überhaupt alle Neuigkeiten, was ihre Karriere und Musik betrifft.

Auch mit der Corona-Krise beschäftigt sie sich dort derzeit – und kämpft unter dem Hashtag #VolleRegale gegen Panikmache. "Das Posten von leeren Regalen und das Jammern darüber führt nur zu noch mehr Panik und Hamsterkäufen", schrieb sie dazu in einem Beitrag. Tausende folgen ihrem Aufruf, volle Regale in Supermärkten zu fotografieren und auf den sozialen Netzwerken zu posten. Das Echo ist enorm.

Ansonsten nutzt sie die Zeit zu Hause aktuell vor allem zum Arbeiten. Denn Larissa Rieß ist Workaholic. "Ich will immer arbeiten", sagt die 31-Jährige. Dabei ist die DJ-Karriere nicht "Lari Lukes" einziges Standbein. Der großen Masse dürfte sie insbesondere als "Dr. DJ Larissa Rieß" und einigen anderen Rollen in Jan Böhmermanns "Neo Magazin Royale" bekannt sein. Seit 2015 gehörte sie dort zum festen Ensemble, hatte eigene Rubriken wie "Rieß mal Neo" und "Riess Kosmos". Doch mit Böhmermanns Wechsel ins Hauptprogramm des ZDF endete im vergangenen Jahr auch ihre Zeit beim "Neo Magazin". "Das war ein richtig schönes Ende zur richtigen Zeit", sagt Rieß. Und: "Jan muss ins ZDF und die Show größer werden. Das gönne ich ihm von Herzen." Sie jedenfalls habe nach der letzten Aufzeichnung erst einmal ihre Mama angerufen. "Jetzt ist es vorbei", habe sie zu ihr gesagt. Und das war dann gut so.

Mit ihrer Mutter spricht Larissa Rieß Spanisch. Denn die Familie Rieß kommt ursprünglich nicht aus Heidelberg. "Mein Bruder ist in Venezuela geboren, ich in Ecuador." Die Mutter ist eigentlich Argentinierin, der Vater Deutscher. Als Larissa Rieß zehn Jahre alt war, zog es die Familie in die Stadt am Neckar. Zuvor lebten alle in Portugal. Der Umzug nach Deutschland sei für die kleine Larissa schwierig gewesen, erinnert sie sich heute. Und dennoch ist sie der Stadt bis auf einige Jahre in Barcelona, wo sie Audiovisuelle Kommunikation studierte, oder in Köln, wo sie wegen ihres Jobs gelebt hat, treu geblieben. Hier hat sie auch ihr Abitur gemacht, hat wie alle Absolventen auf der Neckarwiese gefeiert, hier ist ihr Ehemann geboren und aufgewachsen. Deshalb sagt sie auch heute, wenn man sie nach ihrer Heimat fragt: "Am ehesten Heidelberg." Das sei zudem der Ort, der ihr Ruhe gebe. "Das finde ich in einer Großstadt nicht."

Heidelberg als Basis, das bedeutet für Larissa Rieß auch: viel Zug fahren. Nicht nur zu ihren Konzerten, sondern auch zu ihrer wöchentlichen Radioshow beim Sender "1 Live" in Köln. "Ich bin eine Radiofrau", so Rieß. "Im Radio steckt mein Herz." Daran werde sich auch in naher Zukunft nichts ändern – trotz ihrer vielen Engagements im Fernsehen, etwa in der Serie "Jerks" mit Christian Ulmen und Fahri Yardım. Im Fernsehen werde man zwar "gesehen", dafür habe man im Radio viel mehr Macht über die eigene Sendung.

Auflegen und moderieren: Das ist eigentlich schon alles, was Rieß schaffen wollte im Leben. "Deshalb bin ich auch so entspannt, weil ich das alles erreicht habe." Was für sie dabei zählt, ist der Spaß am Job. "Ich lege wahnsinnig gerne auf", sagt sie. Und wenn sie gerade keinen Auftritt hat, dann macht sie das auch schon mal zuhause. 2012 oder 2013, so genau weiß Rieß das nicht mehr, hat sie mit dem Auflegen angefangen. Freunde beim Radio hätten es ihr beigebracht. "Je mehr ich geübt habe, desto besser wurde ich", sagt sie.

Heute kann sie es sich nicht mehr vorstellen, nicht mehr aufzulegen. "Wenn ich es länger nicht mache, dann fehlt mir diese Bewegung." Allgemein lege sie auch lieber selbst auf, als anderen in Clubs beim Auflegen zuzusehen. Überhaupt sei sie, was das Clubben angeht, "voll langweilig". Ein Bier oder einen Pfeffi ("mein Lieblingsgetränk") sei nach ihren Auftritten meist noch drin. "Aber dann will ich ins Bett." Ihre Energie und Euphorie hätte sie beim Auftritt längst verbraucht. Und überhaupt sei sie schon "immer brav gewesen". "Ich hatte nie Probleme mit der Polizei oder bin aus einem Club geflogen."

Stress ist für Larissa Rieß generell ein Unding. "Ich versuche alles zu vermeiden, was Stress auslöst." Deshalb sei sie auch immer pünktlich am Bahnhof, um den Zug zu erwischen. Mindestens eine Viertelstunde vor Abfahrt. Organisation ist für die 31-Jährige das halbe Leben. Deshalb sei es ihr auch wichtig, pünktlich auf der Bühne zu stehen. "Wenn ich um 21 Uhr auftrete und um 21.10 Uhr noch immer hinter der Bühne stehe, werde ich nervös. Ich will dann raus, weil da ja Leute sind, die dafür gezahlt haben, mich zu sehen."

Das macht einen Teil ihres Erfolgs aus: Dass immer mehr Leute bezahlen, um "Lari Luke" zu sehen. Ein Tag nach dem RNZ-Interview wird veröffentlicht, dass die Heidelbergerin jetzt bei der Künstlermanagement-Agentur Stefan Dabruck unter Vertrag steht – einem der größten, erfolgreichsten und etabliertesten Produzenten und Künstlermanager im Dance- und Pop-Genre, ausgezeichnet mit hunderten Gold- und Platinschallplatten. Larissa Rieß, so viel ist sicher, ist auf dem besten Weg, es bis nach ganz oben zu schaffen.

Im Sommer ist "Lari Luke" für so ziemlich jedes namhafte Elektro- und House-Festival gebucht – "auf den großen Bühnen und zu den Hauptzeiten", sagt sie. Sollte die Corona-Krise dann ausgestanden sein, könnte es für sie der bislang erfolgreichste Festival-Sommer ihrer Karriere werden. Erfolg: Das ist für Larissa Rieß auch die Freiheit, genau das beruflich zu tun, was man will. "Und das habe ich längst erreicht."