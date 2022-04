Von Sarah Hinney

Heidelberg. Die Eltern der Schulkinder in der Bahnstadt wollen sie, der Gemeinderat will sie, und die Stadt will sie auch – die Sperrung der Straße Langer Anger. Trotzdem geht es seit zwei Jahren nicht voran. Im Juli 2020 hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, dass der Bereich zwischen Gadamerplatz und Pfaffengrunder Terrasse auf Höhe der Grundschule für den Autoverkehr gesperrt werden soll – verkürzt gesagt. Konkret hat das Gremium allerdings lediglich "der Einleitung des Verfahrens zur nachträglichen Widmungsbeschränkung zum Ausschluss des Kraftfahrzeugverkehrs" im betroffenen Bereich zugestimmt. Und dieses Verfahren wurde zwar tatsächlich eingeleitet, ist aber noch immer nicht abgeschlossen.

Grünen-Stadtrat Felix Grädler findet das seit Monaten unmöglich: "Dass nach so langer Zeit hierzu immer noch nichts passiert ist, halte ich für einen Skandal", ärgerte er sich bereits im Februar. "Jetzt steht nun zumindest mal ein Zeitplan fest", sagt Grädler zwei Monate später seufzend gegenüber der RNZ.

Diesen Zeitplan hat nun auch die Stadt auf RNZ-Nachfrage mitgeteilt. Am 20. September soll das Verfahren im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss fortgesetzt werden und dann Mitte Oktober im Gemeinderat. Letzterer beschließt dann im Ergebnis erneut, was er bereits beschlossen hat: die Sperrung der Straße.

Dass das alles so lange dauert, liegt – laut Stadt – an zwei Einwendungen von Bürgern aus der Bahnstadt, die sich gegen die Sperrung richten. Diese Einwendungen müssten bei der Umsetzung berücksichtigt werden, was zu Verzögerungen führen könne, heißt es weiter. Und: "Die Verwaltung wird dem Gemeinderat am Ende einen rechtssicheren Entscheidungsvorschlag unterbreiten." In der Verwaltung will man offensichtlich auf Nummer sicher gehen, dass es mit der Sperrung diesmal wirklich klappt.

Und das ist durchaus verständlich: Schließlich musste die Stadt in Sachen Sperrung schon einmal zurückrudern. Bereits im September 2019 ließ sie die Straße blockieren, um Kindern einen sicheren Schulweg zu ermöglichen und Autofahrer davon abzuhalten, die Straße als Schleichweg zu nutzen. Der Erfolg war mäßig, Autofahrer räumten die Sperren einfach weg. Ende März 2020 stellte die Stadt deshalb Betonsperren auf – und kassierte eine Klage gegen die Sperrung. Die Betonsperren mussten nach drei Wochen wieder weggeräumt werden.

Die "rechtssichere" Lösung sah die Stadt in besagtem Verfahren zur Umwidmung der Straße, das der Gemeinderat dann mehrheitlich befürwortete. Grädler findet es dennoch inakzeptabel, dass sich dieses Verfahren nun bald zwei Jahre hinzieht. "Dass es Einwendungen gegen die Sperrung gibt, ist okay. Das ist Demokratie", sagt der Grünen-Stadtrat. "Aber es kann doch nicht sein, dass dann einfach nichts mehr weitergeht und niemand eine Entscheidung trifft. So lässt sich jede politische Entscheidung blockieren", kritisiert er. Trotzdem hofft Grädler, dass es im Oktober dann endlich vorangeht. "Und dass die Sperrung danach schnell umgesetzt wird."