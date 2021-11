Quer über die Hauptstraße zieht sich am Mittwochmittag die Warteschlange am Testzentrum vor dem Rathaus. Foto: roh

Von Robin Höltzcke

Heidelberg. Rund 50 Leute warten am Mittwoch gegen 12 Uhr mittags am Corona-Testzentrum "Q" am Rathaus in der Altstadt. Die Ersten in der Schlange stehen bereits eine Stunde hier. Unter den Wartenden sind hauptsächlich Weihnachtsmarktbesucher, die nicht gewusst haben, dass man seit diesem Mittwoch zusätzlich zu seinem Impf- oder Genesenen-Nachweis einen negativen Corona-Schnelltest benötigt. Neu ist nun auch, dass man als Ungeimpfter für den täglichen Gang zur Arbeit ein Testzertifikat vorweisen muss.

Vor allem sind es Touristen, etwa aus Stuttgart oder Schwäbisch Hall, die zu dieser Zeit vor dem Testzentrum anstehen. Es scheint sich herumgesprochen zu haben, dass in Heidelberg der Weihnachtsmarkt geöffnet ist, während viele andere Städte ihren Budenzauber abgesagt haben. Für ein älteres Ehepaar, das sich nur bis 14 Uhr in Heidelberg aufhalten will, kommt die zusätzliche Wartezeit ungelegen. "Wir sind sogar schon dreimal geimpft", beteuert der Ehemann und schüttelt verständnislos den Kopf. Kurz nach ihnen möchte sich eine junge Mutter testen lassen – auch sie will danach mit ihren beiden Kleinkindern die Buden auf dem Marktplatz besuchen. Die Warteschlange schreckt sie aber so sehr ab, dass sie schon nach einer Minute mit ihrem Nachwuchs weiterzieht.

Die RNZ-Weihnachtsmarkt-Reporter - Teil 1 - Kinderpunsch mit Joe Schwarz Redaktion: Anica Edinger / Kamera und Produktion: Reinhard Lask

Die meisten Testanwärter ergeben sich aber ihrem Schicksal – so auch eine Gruppe Englisch sprechender Touristen. Andere haben keine Wahl: Gegen 12.30 Uhr stellen sich zwei junge Leute in die Schlange. Bald beginnt ihre Schicht in einem Restaurant. "Wir sind hier, weil wir uns für die Arbeit testen lassen müssen", erzählt einer der beiden. Bis gerade eben wusste er nichts davon, dass er das nun täglich vor Dienstbeginn machen muss.

Eine große Ansammlung wartender Menschen sucht man wenig später an den Testzentren im Anatomiegarten und am Bismarckplatz vergebens. Hier findet man vor allem Ungeimpfte, die später noch Busse und Bahnen nutzen wollen. Denn auch dafür brauchen sie seit Mittwoch einen Test.