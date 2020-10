Heidelberg. (pri) Nach einem Verkehrsunfall auf der Schlierbacher Landstraße kam es nach 17.30 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. In Höhe der Wolfsbrunnensteige waren zwei Autos miteinander kollidiert.

Eine 71-Jährige fuhr mit ihrem Skoda auf der Schlierbacher Straße (B37) in Fahrtrichtung Neckargemünd, als sie auf Höhe des Rombachweges wenden wollte. Hierbei übersah sie den in die gleiche Richtung fahrenden 32-jährigen VW-Fahrer, der nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, durch den der VW-Fahrer, die 26-jährige Mitfahrerin, der 15-jährige Beifahrer und ein Kleinkind im Alter von 2 Jahren leicht verletzt wurden. Rettungskräfte brachten die Verletzten in eine nahegelegene Klinik.

Da die Unfallfahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden diese abgeschleppt. Der Verkehr wurde durch die Polizei abgeleitet; es entstanden keine nennenswerten Beeinträchtigungen. Der Schaden beträgt rund 23.000 Euro.

Update: Dienstag, 20. Oktober 2020, 13.54 Uhr