Bei der langen Einkaufsnacht im vergangenen Jahr war die Innenstadt gut besucht. Auch in diesem Jahr locken Einzelhändler dort, aber auch in den vielen Seitengassen zu einem Einkaufsbummel bis 22 Uhr. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (RNZ) Shoppen bis in die Nacht hinein: Das geht wieder am morgigen Samstag, 14. Dezember. Denn dann findet – wie seit vielen Jahren am Wochenende des dritten Advents – die lange Heidelberger Einkaufsnacht statt. Viele Einzelhändler in der Hauptstraße, aber auch in den zahlreichen Seitengassen beteiligen sich an dem Aktionstag des Citymarketingvereins "Pro Heidelberg". Das heißt: Die Geschäfte bleiben bis 22 Uhr geöffnet. Zudem haben sich viele Läden eigens für die Einkaufsnacht besondere Aktionen ausgedacht. Es gibt Sonderpreise, Gewinnspiele, musikalische Vorführungen und vieles mehr.

Außerdem gibt es zur langen Einkaufsnacht auch ein gastronomisches Angebot – und man kann den Einkaufsbummel gut mit einem Spaziergang über den Weihnachtsmarkt verbinden, der sich über sechs Plätze entlang der Altstadt erstreckt. Auch dieser hat an dem Aktionstag länger geöffnet – nämlich bis 23 Uhr.