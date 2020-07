Von Holger Buchwald

Heidelberg. Das Landratsamt braucht mehr Platz und möchte sich an einem Standort konzentrieren. Fast fünf Jahre ist es nun her, dass der Rhein-Neckar-Kreis dafür das Gebäude der ehemaligen Polizeidirektion in der Römerstraße für 34 Millionen Euro vom Land gekauft hat. Nun nehmen die Pläne für das Areal konkretere Formen an. Am heutigen Dienstag beschäftigt sich der Finanzausschuss des Kreistages in Wiesloch mit einer möglichen Aufstockung des Gebäudes Römerstraße 2-4 und einem neuen Verbindungsbau in Richtung Landratsamt.

Noch ist es nur eine Machbarkeitsstudie, über die der Ausschuss berät: Nach dem Immobilienkonzept der Firma Drees und Sommer müssen in Heidelberg ab 2023 rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts untergebracht werden. 50 Personen bleiben in angemieteten Räumlichkeiten, der Rest wird in der Römerstraße und der Kurfürsten-Anlage konzentriert. Da in den Bestandsgebäuden aber nur 800 Arbeitsplätze geschaffen werden können, spricht sich die Kreisverwaltung für einen Erweiterungsbau aus. Konkret soll der Südflügel der alten Polizeidirektion um ein Geschoss aufgestockt werden, zwischen den drei Gebäuden ist ein mehrstöckiger Verbindungsbau vorgesehen. Laut Beschlussvorlage für den Finanzausschuss sei dies die wirtschaftlichste Alternative.

Das Projekt wird rund 14,3 Millionen Euro kosten – so eine grobe Kostenschätzung. Darin ist die Renovierung der Bestandsgebäude schon enthalten. Nicht eingerechnet ist aber eine möglicherweise notwendige statische Ertüchtigung der bestehenden Tiefgarage. Basis all dieser Zahlen sei eben nur eine Machbarkeitsstudie, betont eine Kreissprecherin auf RNZ-Anfrage: "Belastbare Planungsdaten und Kosten können erst nach der konkreten Planung benannt werden. Diese Details liegen aber aktuell noch nicht vor."

Was ebenfalls noch fehlt, ist eine Abstimmung mit der Stadt Heidelberg. Diese erfolge, sobald konkretere Planungen vorliegen, sagt die Kreissprecherin. Zugleich betont sie: "Wir bewegen uns im Rahmen des Bebauungsplans." Von dieser Seite aus stehe also dem Projekt wohl nichts im Wege.

Das Grundstück der alten Polizeidirektion ist rund 6200 Quadratmeter groß, mit einer Nutzfläche von 5500 Quadratmetern und 205 Stellplätzen. Aktuell ist dort neben dem Polizeirevier Mitte auch noch die Kriminalpolizeidirektion des Präsidiums Mannheim beheimatet. Doch diese wird bis zum Frühjahr 2022 – so der derzeitige Zeitplan – in das alte Nato-Hauptquartier in den ehemaligen Campbell-Barracks ziehen. Von der Polizei bleibt dann nur noch das Revier Mitte mit etwa 40 Arbeitsplätzen in Bergheim.

Das Landratsamt plant unterdessen, die angemieteten Gebäude in Heidelberg in der Eppelheimer Straße, im Kurpfalzring und in Rohrbach-Süd aufzugeben.