Von Denis Schnur

Heidelberg. Die Abschiebung der Familie Ramadani nach Serbien hat im Januar für viel Aufregung gesorgt. Jetzt mussten die Roma-Familie und ihre Heidelberger Unterstützer einen erneuten Rückschlag hinnehmen: Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat gestern einen Eilantrag abgelehnt, der das Land Baden-Württemberg verpflichten sollte, die Familie vorläufig nach Deutschland zurückzuholen.

Gut sechs Jahre hatten Vater Ruzdi, Mutter Safidina und ihre vier Kinder mit einer Duldung in Rohrbach gelebt, die jüngsten beiden Kinder wurden in Heidelberg geboren. Im Kindergarten und im Stadtteil bescheinigen Mitarbeiter und Nachbarn ihnen eine gelungene Integration. Als Ruzdi Ramadani jedoch im Oktober 2017 zum zweiten Mal während einer Ausbildung gekündigt wurde, erlosch die Duldung. Das zuständige Regierungspräsidium leitete die Abschiebung der Familie nach Serbien ein. Im Anschluss wurden Freunde der Familie, die Initiative "Rohrbach sagt Ja" und der Asylarbeitskreis aktiv. Sie forderten die Stadt und das Regierungspräsidium auf, die Familie unverzüglich zurückzuholen. Auch die Anwältin der Familie kündigte damals gegenüber der RNZ an, alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen - inklusive des nun abgelehnten Eilantrages.

Das Gericht folgte in seinem Beschluss der Argumentation des Regierungspräsidiums und erklärt in der Begründung, "die Abschiebung sei aller Voraussicht nach rechtmäßig gewesen". Demnach sei bei der Rückführung alles korrekt zugegangen. Die dem Familienvater erteilte Duldung sei mit der Kündigung des Ausbildungsverhältnisses erloschen. Zwar kann in einem solchen Fall eine weitere Duldung erteilt werden, um eine andere Ausbildungsstelle zu finden - jedoch nur einmalig. Und bei dem 30-Jährigen geschah dies schon Anfang 2017. Eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund gelungener Integration - wie sie Freunde der Familie fordern - sei ebenfalls keine Option gewesen, da Ruzdi Ramadani von zwei anderen Ausbildungsbetrieben wegen seines Verhaltens fristlos gekündigt wurde.

Das Gericht geht sogar soweit, dass es erklärt, die Familie sei "zum Zeitpunkt ihrer Abschiebung weder in Deutschland verwurzelt und damit sogenannte faktische Inländer noch in ihrem Herkunftsland entwurzelt gewesen. Insbesondere seien sie nicht wirtschaftlich integriert, sondern auf Sozialleistungen angewiesen gewesen. Zwar habe der Familienvater einen Job in Aussicht gehabt, aber, so das Gericht, "ob er diesen auch nur bis zum Ende der Befristung behalten hätte, erscheine zweifelhaft".

Der Beschluss des Verwaltungsgerichtes ist noch nicht rechtskräftig. Die Anwältin der Familie kann beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim Beschwerde einlegen. Ob sie dies tut, konnte sie gegenüber der RNZ gestern noch nicht sagen.