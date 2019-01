Heidelberg. (pol/mare) Alkohol wird es für einen 27-jährigen Mann wohl eine Weile nicht mehr geben. Er wanderte nämlich in Untersuchungshaft, nachdem er am Mittwoch versucht hatte, Hochprozentiges zu stehlen. Das teilen die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim mit.

Was war genau passiert? Gegen 19.15 Uhr ging der 27-Jährige in einen Einkaufsmarkt in der Kurfürstenanlage. Er nahm mehrere Spirituosen - Wert: 115 Euro - und aus dem Regal und steckte sie in seine Tasche.

Er wollte einfach gehen, ohne zu bezahlen. Das fiel aber einem Ladendetektiv auf. Gemeinsam mit einem Markt-Mitarbeiter sprach er den Dieb an und hielt ihn fest. Doch der wohnsitzlose Mann wehrte sich, stieß den Mitarbeiter weg. Der Ladendetektiv konnte den Langfinger aber fassen, mit dem Mitarbeiter schaffte er es nun, den 27-Jährigen dingfest zu machen. Freilich wehrte der sich weiter und so waren noch weitere Mitarbeiter nötig, um ihn zu bändigen. Dabei wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt, erlitt Kratzspuren an der Hand.

Die Polizei nahm den Mann dann fest, er wanderte wegen "räuberischem Diebstahl in Tateinheit mit Körperverletzung" in Haft.