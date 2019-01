In bunten - oder wie hier: weniger bunten - Kostümen feierten Generationen von Studenten beim Medizinerfasching. In diesem Jahr fällt die Party jedoch aus. Foto: Studierendenwerk

Von Denis Schnur

Heidelberg, Für viele Studentinnen und Studenten ist es der Höhepunkt der Karnevalssaison: 1800 vor allem junge Menschen kamen im vergangenen Jahr in ihren bunten Kostümen in die Zentralmensa im Neuenheimer Feld zum Medizinerfasching. Die vom Studierendenwerk ausgerichtete Fete hatte Kultstatus, Generationen von angehenden Akademikern feierten hier seit fast 40 Jahren ausgelassen.

Das sollte auch in zwei Wochen - am 1. Februar - wieder so sein. Doch wie die neue Geschäftsführerin des Studierendenwerks, Tanja Modrow, am Donnerstag der RNZ mitteilte, muss die große Party in diesem Jahr ausfallen.

"Ich kann nicht vollen Herzens sagen, dass die Sicherheit der Studierenden und des Personals bei der Veranstaltung gewährleistet wäre", erklärte Modrow die Entscheidung am Donnerstag. Bei der Planung der Veranstaltung habe man das Sicherheitskonzept anpassen wollen und sei dabei auf Mängel gestoßen. Es sei unklar gewesen, ob es ausreichende und realisierbare Vorkehrungen und Notfallpläne für einen Brandfall oder etwa eine Massenpanik gebe. "Ich habe das leider nicht mit ,Ja’ beantworten können."

Der einzige Mitarbeiter des Studierendenwerks, der in solchen Sicherheitsfragen ausreichend geschult ist und die Pläne überarbeiten könnte, ist laut Modrow für längere Zeit erkrankt. "Und wir konnten auch nicht so kurzfristig externe Expertise einkaufen. Sonst hätten wir das natürlich gemacht." Deshalb sei am Mittwoch schließlich die Entscheidung gefallen, die Fete zum ersten Mal seit vielen Jahren abzusagen.

"Das fällt mir schwer, weil ich weiß, wie wichtig diese Veranstaltung vielen ist", erklärte die Geschäftsführerin der RNZ, "aber die Sicherheit von Studierenden und Personal hat höchste Priorität." Zudem sei es auch rechtlich schwierig, ein Sicherheitskonzept ohne einen entsprechend geschulten Mitarbeiter auf die Beine zu stellen: "Wenn dann etwas passieren würde, stünde ich vor Gericht." Daraus lasse sich jedoch nicht ableiten, dass das Sicherheitskonzept in den vergangenen Jahren bereits mangelhaft gewesen sei. "Davon würde ich jetzt nicht ausgehen", erklärte Modrow.

Eigentlich sollte die Veranstaltung ab der nächsten Woche groß beworben werden, 1800 Menschen sollten wieder zu Live-Musik und DJs tanzen, wie in den letzten Jahren auch wäre das beste Kostüm prämiert worden. Stattdessen nimmt das Studierendenwerk nun die 280 bereits verkauften Tickets wieder zurück. "Da gibt es selbstverständlich das Geld zurück. Das ist ganz klar", betonte Modrow und versprach auch, die Kosten zu übernehmen, wenn sich jemand beispielsweise bereits ein Bahn-Ticket zur Anreise nach Heidelberg besorgt hat, das er nicht mehr stornieren kann.

Betroffene und Eintrittskartenbesitzer können sich einfach an das Studierendenwerk - unter Telefon 06221/545400 oder per E-Mail an muk@stw.uni-heidelberg.de - wenden. Auch auf Anfragen im Sozialen Netzwerk Facebook reagiere man zügig, so Modrow.

Und zumindest für die nächsten Jahre ist die Geschäftsführerin zuversichtlich: "Das ist eine einmalige, keine grundsätzliche Absage. Wir gehen davon aus, dass der Medizinerfasching im nächsten Jahr wieder problemlos stattfinden kann." Bis dahin sollen weitere Mitarbeiter in Sicherheitsfragen geschult werden, sodass ein Krankheitsfall nicht wieder alle Planungen über den Haufen werfen kann.