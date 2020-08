Heidelberg. (RNZ) Dustin Dankelmann und das "959 Heidelberg" gehen getrennte Wege. Seit Ostern 2019 stand er am Herd des Restaurants im Heidelberger Stadtgarten. Jetzt ist Schluss, wie der 27-Jährige in einer Pressemitteilung erklärt. "Nach einer unglaublich spannenden, lehrreichen Zeit im 959 ist es nun Zeit geworden, Abschied zu nehmen", heißt es darin.

Dankelmann gilt als großes gastronomisches Talent. Der Restaurantführer "Gault & Millau" ernannte den Koch Ende letzten Jahres zur "Entdeckung des Jahres". Unter seiner Leitung als Küchenchef erreichte das Restaurant "959" 16 von 20 Punkten. Dennoch will der 27-Jährige, der die Küchenleitung im "959" bereits am 26. Juli abgab, sich verändern. "Es war keine leichte Entscheidung, aber nach der erfolgreichen Zeit habe ich mich nun entschieden, den nächsten Schritt zu gehen", erklärt Dankelmann.

Er beginnt ab sofort eine dreimonatige Ausbildung zum Küchenmeister in der Hotelfachschule auf dem Boxberg. Anschließend plane er, an neuer Wirkungsstätte seine nachhaltige Produktküche mit Gemüse aus eigenem Anbau weiterzuführen. Heidelberg oder zumindest dem Großraum will er aber auch künftig erhalten bleiben. "Aktuell sind wir noch auf der Suche nach der richtigen Location in der Region Rhein-Neckar", sagt Dankelmann und verspricht: "Sie können sich auf ein neues, innovatives Restaurantkonzept freuen."

Vor wenigen Wochen hatte das "959" erklärt, den Zwei-Sterne-Koch Tristan Brandt als Geschäftsführer für das Restaurant verpflichtet zuhaben. Auch Barchef Frank Sobania und Sommelière Sabine Schlecht vom Berliner Hotel Adlon kamen neu dazu. Dankelmann verabschiedet sich im Guten vom Stadtgarten: "Ich bedanke mich herzlich bei allen, die mich auf meinem Weg unterstützt haben." Dem "959" und seinem Team wünsche er alles erdenklich Gute für die Zukunft.