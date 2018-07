Heidelberg. (rnz/mare) In der Alten Eppelheimer Straße wird seit November 2017 gebaut. Der Kanal zwischen Mittermaierstraße und Bluntschlistraße sowie eine Wasserleitung werden erneuert, Hausanschlüsse verlegt und die Straße erneuert. Von Montag, 16. Juli, bis Sonntag, 29. Juli, wird die Kreuzung Kirchstraße fertig gebaut. Dafür ist nötig, den Bereich voll zu sperren, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

In dieser Zeit dürfen die Nutzer der Tiefgaragen in der Sackgasse der südlichen Kirchstraße über das Gelände der Firma Epple zur Kurfürstenanlage aus- und einfahren. Die Anwohnerzufahrt zu den Höfen im Bereich zwischen Mittermaierstraße und Kirchstraße erfolge in dieser Zeit von der Mittermaierstraße aus.

Die Arbeiten in der Alten Eppelheimer Straße erfolgen parallel zum Umbau der Haltestelle Hauptbahnhof. Die Hauptarbeiten für das Mobilitätsnetz-Projekt starten mit Beginn der Sommerferien ab Donnerstag, 26. Juli: Die Kurfürsten-Anlage ist dann zwischen Karl-Metz-Straße und Mittermaierstraße – Lessingstraße in beide Fahrtrichtungen, sowie in Fahrtrichtung Innenstadt zwischen Lessingstraße und der Stichstraße in Höhe Stadtwerke voll gesperrt.

Im ersten Bauabschnitt der Alten Eppelheimer Straße zwischen Mittermaierstraße und Kirchstraße sind die Arbeiten am Kanal und für die Stadtwerke derweil bereits abgeschlossen. Die Fahrbahn und der Gehweg wurden teilweise wiederhergestellt. Aktuell fehlen noch die Fahrbahndecke und die südliche Fahrbahn sowie teilweise der südliche Gehweg.

Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt zwischen Kirchstraße und Alte Eppelheimer Straße 26 sind fast abgeschlossen. Nach Fertigstellung der neuen Asphaltfahrbahn in diesem Abschnitt und im Kreuzungsbereich Kirchstraße wird dieser Bereich wieder für den Anliegerverkehr freigegeben. Die Kirchstraße bleibt Sackgasse.

Danach – voraussichtlich Mitte August – beginnen die Arbeiten im dritten Bauabschnitt zwischen Alter Eppelheimer Straße 26 und Bluntschlistraße. Hier wird der Kanal und halbseitig der Asphalt erneuert. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung des Durchgangsverkehrs, die Anlieger dürfen zum Parken in diesen Bereich einfahren.

Im ersten und dritten Bauabschnitt werden die Asphaltschichten voraussichtlich bis Ende September erneuert sein. Solange bleibt die Straße für den Durchgangsverkehr noch gesperrt. Bauende wird im Oktober 2018 sein.

Info: Informationen über die aktuellen Baustellen in Heidelberg gibt es unter www.heidelberg.de/baustellen oder unter www.heidelberg-mobinetz.de