Von Birgit Sommer

Heidelberg. Es begann mit einer Beule am Hals, die Dirk Rohde beim Rasieren auffiel. Zungengrundkrebs hieß die "Schockdiagnose", die dem Motorradpolizisten gestellt wurde. Da war er 51 Jahre alt. Sabrina S. bekam mit 34 Jahren Gebärmutterhalskrebs. Ihr Überleben trotz Metastasen dauere schon über 18 Jahre, sagt sie. Humane Papillomviren (HPV) waren bei beiden die Ursache. Eine HPV-Infektion ist oft folgenlos. Ein geschwächtes Immunsystem kann aber den Viren nicht immer widerstehen.

Gegen HP-Viren gibt es eine Impfung für Kinder und Jugendliche. Für deren Einsatz machen sich die beiden zusammen mit anderen Betroffenen stark. Eine Ausstellung im Foyer des Deutschen Krebsforschungszentrums "HPV hat viele Gesichter" im Rahmen der Nationalen Krebspräventionswoche zeigt die einzelnen Schicksale. Die Erkrankten haben Peniskrebs, Analkrebs oder Gebärmutterhalskrebs. Ausstellungsmacherin Gabriele Schulze-König vom DKFZ findet es mutig, dass sich die sechs Protagonisten von ihrer verletzlichen Seite zeigen, um Jugendlichen, Eltern, Lehrern die Bedeutung der Prävention vor Augen zu führen.

Würde diese HPV-Impfung, die es seit 15 Jahren gibt, allen Kindern im Alter von neun bis 14 Jahren – vor dem ersten sexuellen Kontakt – verabreicht, könnte man die Viren wohl ausrotten. 9000 Krebserkrankungen jährlich ließen sich dann in Deutschland verhindern. Australien ist fast so weit. Dort sind 80 Prozent aller Jugendlichen geimpft. Die Zahl der Krebsvorstufen ging bereits zurück, die Genitalwarzen wurden bei ihnen eliminiert.

"In Deutschland sind nur 43 Prozent der Mädchen geimpft und keine zehn Prozent der Jungen – in dem Land, in dem die Rolle von Papillomviren bei der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs entdeckt wurde. Harald zur Hausen hat dafür 2008 den Nobelpreis bekommen", unterstrich DKFZ-Vorstandsvorsitzender Prof. Michael Baumann bei der Ausstellungseröffnung. "Die Bevölkerung unterschätzt die Wichtigkeit der Impfung", sagte Dr. Klaus Köster. Der Geschäftsführer der Preventa-Stiftung in Mannheim und Präsident des Vereines Gesundheitsnetz Rhein-Neckar hat das Projekt der freiwilligen HPV-Schulimpfung an der Bergstraße und in Mannheim ins Leben gerufen. 40 Schulen wurden bereits besucht, ehe die Corona-Pandemie die Vorsorge-Erfolge ausbremste. Natürlich kann sich jeder die Impfung beim Arzt geben lassen; die Kassen zahlen allerdings nur bis 17 Jahre. Ab 18 zahlt man selbst, etwa 500 Euro für zwei Spritzen. "Das machen die jungen Erwachsenen dann nicht", stellte Köster fest, "das muss geändert werden." Und in Zukunft müsse man mehr neue Medien nutzen, um die Schüler zu erreichen.

Dirk Rohde macht das schon. Er schreibt einen Blog auf Facebook "Schockdiagnose Krebs. Und plötzlich ist alles anders." Er zeigt, dass man in der Lage sein kann, "einigermaßen am Leben teilzunehmen", trotz halber Zunge und Essen hauptsächlich als Flüssignahrung. Er bleibt pragmatisch angesichts der Krankheit: "Das ist ein Problem, und das muss gelöst werden." Rohde engagiert sich als Patientenbetreuer im Selbsthilfenetzwerk Kopf-Hals-Mund-Krebs, hat in Köln eine eigene Selbsthilfegruppe gegründet und fährt auch mal als Motorradpolizist bei krebskranken Kindern vor.

Auch Sabrina S. ist Botschafterin, an Schulen oder bei den German Cancer Survivors. Sie will, dass andere Menschen vor solchem Leid bewahrt bleiben, wie sie es erlitten hat, und pocht auf Prävention: "Es ist – neben Hepatitis B – der einzige Krebs, gegen den es eine Schutzimpfung gibt."

Info: Die Ausstellung "HPV hat viele Gesichter" ist bis 30. September im Foyer des DKFZ zu sehen.