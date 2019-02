Heidelberg. (rie) Genau fünf Wochen nach ihrer Wahl zur CDU-Bundesvorsitzenden hat Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitagabend in Heidelberg dazu aufgerufen, mit Mut und Optimismus die Dinge anzupacken. Deutschland und Europa seien - etwa in Sachen Digitalisierung - schon lange nicht mehr an der Spitze des Fortschritts. China sei erfolgreicher, teile aber nicht unsere Werte einer demokratischen Gesellschaft. "Wir sind nach dem Kalten Krieg nun erneut in einem Kampf der Systeme", sagte die 56-Jährige beim Neujahrsempfang der Heidelberger Christdemokraten in der SRH-Hochschule vor rund 400 Zuhörern. "Diesen Kampf müssen wir aufnehmen - und uns dabei mehr anstrengen als in den letzten Jahren."