Heidelberg. (mün) AKK kommt nach HD: Die neue Bundesvorsitzende der CDU, Annegret Karamp-Karrenbauer, wird am 11. Januar 2019 in Heidelberg auftreten. Das gab der hiesige Kreisverband am Freitagnachmittag bei Facebook bekannt.

Kramp-Karrenbauer soll als Hauptrednerin beim Neujahrsempfang der Partei den Startschuss in die Wahlkämpfe zur Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai 2019 geben.

Noch unklar ist, wo der Neujahrsempfang mit der Nachfolgern von Angela Merkel an der Parteispitze stattfindet. Der soll "zeitnah" bekannt gegeben werden. Immerhin die Zeit ihres Heidelberg-Besuches scheint festzustehen: Der Neujahrsempfang soll von 18.30 bis 21 Uhr gehen.