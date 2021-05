Heidelberg. (RNZ) Das kostenlose und öffentliche WLan-Angebot "Heidelberg4you" ist ab sofort auch auf der Neckarwiese und auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs verfügbar. Das teilt die Stadt mit.

"Wir möchten Heidelberg4you an öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet anbieten, an denen viele Heidelbergerinnen und Heidelberger sowie Gäste unserer Stadt unterwegs sind", sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner. Mit der Neckarwiese und dem Vorplatz des Hauptbahnhofs sei man diesem Ziel ein großes Stück nähergekommen. Es bedeute ein deutliches Plus an Aufenthaltsqualität.

Mit insgesamt rund 200 Standorten im Stadtgebiet zählt das städtische WLan-Netz "Heidelberg4you" zu den größten öffentlichen und kostenlosen WLan-Netzen in Deutschland.

An der Neckarwiese wurden sieben neue Access-Points installiert, die den Zugang zum Stadt-WLan ermöglichen. Von der Theodor-Heuss-Brücke ausgehend, sind die Geräte an jedem zweiten Beleuchtungsmast angebracht – eine Strecke von etwa 300 Metern. Zwei weitere Knotenpunkte befinden sich unter der Brücke selbst und am Toilettenhäuschen. "Durch diese Verteilung und die Ausrichtung der Antennen erreichen wir hier eine flächendeckende WLan-Ausleuchtung", erklärte Manfred Leutz, Leiter des Amtes für Digitales und Informationsverarbeitung der Stadt Heidelberg und ergänzt: "Bei der Ausweitung der Netzverfügbarkeit am Bahnhofsvorplatz haben wir uns die Installation der Sicherheitskameras zunutze gemacht."

Die Neckarwiese und der Bahnhofsvorplatz konnten im Rahmen des EU-Förderprojektes "WiFi4EU" erschlossen werden. Die EU fördert das Projekt in Höhe von 15.000 Euro – an den beiden Standorten wird neben "Heidelberg4you" auch "WiFi4EU" ausgestrahlt.