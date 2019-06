Heidelberg. (dns) Nach welchen Kriterien wird künftig über die städtische Förderung kultureller Einrichtungen entschieden? Auch nach zwei Jahren Diskussion ist das noch nicht abschließend geklärt. Zwar hatte sich das Kulturamt mit Betroffenen und Stadträten ausgetauscht und daraufhin ein Konzept vorgelegt - doch das stieß in der vergangenen Woche beim Haupt- und Finanzausschuss (Hafa) auf wenig Gegenliebe.

Die Grundidee ist nachvollziehbar: Anhand klarer Kriterien soll festgelegt werden, welche Institutionen künftig Anspruch auf kommunale Förderung haben - wobei das Konzept nur bei Anträgen auf Neuaufnahme oder Erhöhung der Mittel zum Tragen kommen soll. Welche Einrichtung dann auf der Prioritätenliste oben steht, würde von bis zu 24 Kriterien abhängen - darunter Punkte wie Eigenakquise von Finanzmitteln, künstlerische Qualität, eigenständiges inhaltliches Profil der Einrichtung oder Verlässlichkeit in der bisherigen Zusammenarbeit mit der Stadt. Damit soll die Vergabe der Zuschüsse transparent und nachvollziehbar sein.

Für viele Stadträte wurde sie aber zunächst mal viel zu kompliziert: "Eigentlich sollte das Konzept deutlich einfacher werden, leider wurde es das aber nicht", beklagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster in der Hafa-Sitzung.

Und auch die Grünen sahen den Vorschlag äußerst kritisch: "Das sind im Einzelnen alles interessante Kriterien", erklärte Luitgard Nipp-Stolzenburg, aber in der Summe spiele die künstlerische Arbeit dadurch eine zu geringe Rolle in dem viel zu komplexen Verfahren: "Damit fördern wir künstlerische Beliebigkeit oder Antragsprosa", so die Grüne - also schön geschriebene Anträge, die wenig mit dem eigentlichen Ziel der Förderung zu tun haben.

"Wir fordern Kultur für alle - aber nicht jede kulturelle Institution muss allen gefallen", so die Stadträtin. Deshalb warb sie für deutlich weniger Kriterien und mehr Vertrauen in das Kulturamt, das doch durchaus in der Lage sei, künstlerische Arbeit zu bewerten.

Das sah Kulturamtsleiterin Andrea Edel im Ausschuss ähnlich: "Bisher haben wir Förderanträge immer einstimmig entschieden - auch ohne die Kriterien." Die Ausarbeitung der Liste sei jedoch ein Auftrag des Gemeinderates an ihr Amt gewesen und sie sehe in der zusätzlichen Transparenz auch Vorteile.

Dass nun Kritik an dem Konzept laut wurde, stellte für die Amtsleiterin kein Problem dar. "Wir werden die Gespräche gerne fortsetzen und die Liste so vereinfachen, dass wir damit arbeiten können", sagte Edel.

Diesen Weg fanden auch die Stadträte richtig und verwiesen das Konzept zur erneuten Beratung zurück in den Ausschuss für Bildung und Kultur. Die Kollegen dort sind inhaltlich dafür zuständig - waren jedoch am 16. Mai in der entsprechenden Sitzung nicht beschlussfähig.