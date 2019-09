Zusammen mit der Familie ihres ältesten Bruders (2.v.l.) nahm Königin Silvia von Schweden an Bord der "Königin Silvia" an der Schlossbeleuchtung teil. Foto: Tobias Dittmer

Von Timo Teufert

Heidelberg. Es war ein gelungener Abschluss ihres Heidelberg-Aufenthalts: Nachdem Königin Silvia von Schweden am Donnerstag das Childhood-Haus am Uniklinikum eingeweiht und am Freitag in Bensheim den Karl-Kübel-Preis entgegengenommen hatte, verlängerte sie ihren Aufenthalt über das Wochenende, um Zeit mit der Familie ihres ältesten Bruders Ralf de Toledo-Sommerlath zu verbringen. Auf dem Programm stand dabei auch eine Fahrt mit dem nach der Königin benannten Flaggschiff der Weißen Flotte, von dem aus die Monarchin die letzte Schlossbeleuchtung des Jahres angesehen hat.

Zum Glück regnete es während des Feuerwerks nicht und auch die Windverhältnisse waren ideal, sodass die vielen Tausend Besucher am Neckarufer und der königliche Besuch einen guten Blick auf die bunten Raketen hatten.

"Wir wussten, dass Königin Silvia sich das Feuerwerk anschauen würde. Deshalb haben wir im Vorfeld mit der Firma Pyrotechnik Beisel, die für das Feuerwerk verantwortlich ist, besprochen, dass wir gerne Elemente in Blau und Gelb im Feuerwerk hätten", berichtet der Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, Mathias Schiemer. So baute der Pyrotechniker im Entree des Spektakels zwei Elemente in den schwedischen Landesfarben ein.

Mit der Feuerwerksfahrt war Königin Silvia damit schon zum dritten Mal zu Gast an Bord der Weißen Flotte. Die schwedische Monarchin war zusammen mit ihrem ältesten Bruder Ralf, ihrer Schwägerin Charlotte und ihrem Neffen Thomas Sommerlath und dessen Frau an Bord. "Als die Anfrage kam, war das Schiff eigentlich schon total ausgebucht", berichtet Karl Hofstätter, Geschäftsführer der Weißen Flotte.

Für die Namensgeberin habe man die Fahrt aber natürlich möglich gemacht und im Salon einen Tisch für die Gäste vorbereitet. Chefkoch Bruno Merkhoffer servierte Caesar-Salat mit Garnelen im Kartoffelnest, Rinderfilet an Rotwein-Jus mit Kartoffelgratin und frischem Marktgemüse und zum Nachtisch Schoko-Bisquit mit Waldbeeren an Mango-Sorbet und Trüffel.

Die Stimmung sei sensationell gewesen, berichtet Hofstätter. Spätestens zu dem Zeitpunkt, als Elke Singer zusammen mit der Band "Addicted plus" für den königlichen Gast den Abba-Hit "Dancing Queen" anstimmte, der zu Ehren der Königin einen Tag vor ihrer Hochzeit mit König Carl Gustaf im Juni 1976 in der königlichen Oper in Stockholm aufgeführt wurde.

"Königin Silvia hat sich am Ende für den wunderschönen Abend bedankt", berichtet Hofstätter. Und auch die anderen Fahrgäste seien strahlend vom Schiff gegangen.