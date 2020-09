Heidelberg. (RNZ) Der Heidelberger Arbeitsmarkt ist besser durch das erste halbe Jahr der Corona-Krise gekommen als vergleichbare Städte in Baden-Württemberg – dank Kurzarbeit, Fördermaßnahmen von Stadt, Land und Bund sowie eines breiten Branchenmixes mit Arbeitsplätzen überwiegend in krisenfesten Bereichen wie Gesundheit, Soziales und öffentlicher Dienst. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Zahl der Arbeitslosen in Heidelberg ist seit März um 1.150 Personen auf 4.405 im August gestiegen. Mit einer Steigerung um 1,4 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent hat Heidelberg den geringsten Anstieg bei der Arbeitslosenquote aller Großstädte im Land zu verzeichnen.

Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung sind am stärksten betroffen: Rund 2.200 von ihnen sind ohne Arbeit – ein Drittel mehr als vor der Krise. Deutliche Anstiege gab es aber auch bei Menschen mit betrieblicher beziehungsweise schulischer Ausbildung (+33,7 Prozent / 310 Personen) sowie Akademikerinnen und Akademiker (+31,9 Prozent / 244 Personen). Die Stadt steuert unter anderem durch Unterstützung der Betriebe entgegen, etwa im Rahmen der Heidelberger Wirtschaftsoffensive und durch Ausweitung der Außengastronomie. Oberbürgermeister Eckart Würzner sagt: "Die Corona-Krise ist eine große Herausforderung für die Wirtschaft.

Dennoch wird deutlich: Der Heidelberger Arbeitsmarkt ist krisenfest." Die Kurzarbeit sei ein wichtiges Instrument für die Heidelberger Unternehmen. Insgesamt wurde bei der Agentur für Arbeit von März bis August 2020 von rund 2.000 Betrieben in Heidelberg für etwa 29.500 Personen Kurzarbeit neu angezeigt, davon allein im März und April für rund 24.000. Damit war ein Drittel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Heidelberg betroffen. So sei ein stärkerer Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Frühjahr vermieden worden. Seit Mai nahmen die Neuanmeldungen (2665 Personen) ab. Im August kamen nur noch 73 Personen von insgesamt 14 Betrieben hinzu.