Von Peter Wiest

Heidelberg. Michael Bilharz ist ein Mann, der Zuversicht ausstrahlt. Auch und gerade, wenn es um große und ganz große Ziele geht. Deshalb ist der Initiator der sogenannten "Klimawette" vom Verein "3 fürs Klima" zuversichtlich, dass er es gemeinsam mit seinen Mitstreitern schaffen wird, die Menschen in ganz Deutschland zu überzeugen, bis zur nächsten Weltklimakonferenz in Glasgow Anfang November nicht weniger als eine Million Tonnen CO2 einzusparen.

Immerhin eine Million Teilnehmer wären dafür notwendig, sagte Bilharz jetzt am Marktplatz beim Heidelberger Zwischenstopp auf seiner Klimawetten-Radtour, bei der quer durch Deutschland insgesamt 200 Städte angefahren werden. Ist eine Million nicht ein zu hoher Ansatz, der letztlich nicht zu schaffen ist? "Aber nein", so Bilharz gegenüber der RNZ: "Wir machen das zusammen. Und wir erreichen dieses Ziel. Da bin ich mir ganz sicher".

Was aber ist eigentlich diese Klimawette? Und wie kam sie zustande? "Die Klimawette zeigt auf, dass jeder und jede einzelne von uns einen wichtigen Beitrag leisten kann für den Klimaschutz", erläutert Bilharz. Getragen wird die Wette vom Verein "3 fürs Klima", der Menschen motivieren und unterstützen will, das sogenannte Paris-Ziel wesentlich früher zu erreichen: also die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2030 gegenüber 1990 um 40 Prozent und der globalen Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad.

"Das geht auf individueller Ebene durchaus schon heute", zeigt sich Bilharz überzeugt. Die Mitglieder des Vereins verpflichten sich so zu einem klimaneutralen Leben, das sie mit einem sogenannten "Dreiklang fürs Klima" umsetzen wollen: Den eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren, den Rest kompensieren und andere mitnehmen auf dem Weg zur klimaneutralen Gesellschaft, um so den persönlichen Handabdruck zu reduzieren, wie die Ziele beschrieben werden.

Um dabei möglichst viele Menschen mitzunehmen, hat der Verein die Klimawette ins Leben gerufen und wirbt mit der Radtour für eine Teilnahme. Bilharz ist mit einem Lastenrad unterwegs und transportiert auf seinem Weg eine CO2-Tonne unter dem Motto "Kickt die Tonne" über 6000 Kilometer in insgesamt 100 Tagen durch Deutschland. Heidelberg war bereits seine 82. Station.

Mitmachen kann man bei der Klimawette über www.dieklimawette.de auf zwei Wegen. Zum einen kann man selbst CO2 einsparen und dies für die Klimawette erfassen; aus einer Liste von 20 Vorschlägen kann man dazu seinen eigenen Vorsatz für den Klimawandel heraussuchen. Zum anderen kann man konkrete Klimaschutzprojekte von gemeinnützigen Dienstleistern durch eine Spende möglich machen; zur Auswahl stehen dabei Solar- und Effizienzprojekte sowie Aufforstungs- und Pflanzenkohleprojekte.

Nicht wenige Städte wie etwa Heilbronn oder Offenburg haben bereits ihre Unterstützung für die Wette bekundet und teilweise Gewinne wie etwa ein E-Bike ausgelobt, die unter den Teilnehmern verlost werden. Heidelberg habe zumindest statistisch noch etwas Nachholbedarf, was die Teilnahme seiner Bürger an der Klimawette anbelange, so Bilharz. Rein rechnerisch müssten sich mindestens 2422 Heidelberger an der Wette beteiligen, um genau so viele Tonnen CO2 innerhalb eines Jahres zu beseitigen, wie für ihre Stadt dem Ziel von insgesamt einer Million Tonnen Einsparung deutschlandweit entsprächen.

Dass ausgerechnet der Heidelberger Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain, der seinen Besuch angekündigt hatte, dann doch nicht zum Marktplatz kam, habe ihn da doch sehr verwundert, so der Klimawette-Initiator.