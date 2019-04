Von Micha Hörnle

Heidelberg. Die "Kölner Teller", also in die Fahrbahn eingelassene Metallnoppen, waren vor eineinhalb Jahren das große Thema - und beschäftigten die Gerichte. Am Donnerstag wurde bekannt, dass mit einem Urteil vom 18. April die zweite Zivilkammer des Landgerichts Heidelberg die Klage eines Lastwagenfahrers gegen die Stadt Heidelberg auf Schmerzensgeld abgewiesen hat.

Dieser Vorfall hatte sich in Ziegelhausen zugetragen, aber viel dramatischer war es in Schlierbach: Am 30. Oktober 2017 war ein 41-jähriger Radfahrer in der abschüssigen Wolfsbrunnensteige talwärts gefahren, über eine der Metallplatten gestürzt und gegen eine Hauswand geprallt. Kurz darauf erlag er seinen schweren Kopfverletzungen. Genau drei Wochen später, am 20. November 2017, kam es zu einem weiteren Unfall: Ein 74-Jähriger kam bei der mittleren der insgesamt drei Noppenreihen zu Fall, wurde aber nur leicht verletzt. Im Gegensatz zum anderen Unfallopfer hatte er einen Helm getragen.

Ein Jahr darauf wurde ein Urteil des Amtsgerichts Heidelberg rechtskräftig: Drei Mitarbeiter des städtischen Amtes für Verkehrsmanagement erhielten eine "Verwarnung mit Strafvorbehalt", also eine Art "Geldstrafe auf Bewährung" - wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung. Der Grund: An dieser Stelle hätten die "Kölner Teller" den Verkehr gefährdet. Sie wurden sechs Wochen nach dem tödlichen Unfall auch entfernt.

Am Donnerstag wurde ein fast gegensätzliches Urteil bekannt. Da ging es zwar auch um die Metallnoppen, aber an anderer Stelle: an der Einmündung der Hirtenaue zur Peterstaler Straße in Ziegelhausen. Im Juni 2017 hatte hier ein Lastwagenfahrer geparkt und war beim Aussteigen über eine der Metallplatten gestolpert - und verstauchte sich so sein Sprunggelenk.

Daraufhin verklagte er die Stadt und forderte ein Schmerzensgeld von mindestens 2000 Euro: Er war der Ansicht, die Stadt habe durch die "Kölner Teller" an der Unfallstelle ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt, weil diese ohne farbliche Absetzung, ohne Fahrbahnmarkierung und ohne Hinweisschilder angebracht worden seien.

Doch die Klage wurde abgewiesen: Die Stadt habe eben an dieser Stelle ihre Verkehrssicherungspflicht nicht verletzt: "Nach den Verhältnissen an der Unfallstelle sind die ,Kölner Teller’ dort nicht angebracht, um den Fahrzeugverkehr zu einem langsamen Überfahren zu zwingen, sondern um zu verhindern, dass der Fahrzeugverkehr diesen Bereich überhaupt befährt", schreibt das Landgericht in einer Pressemitteilung.

Und genau dagegen habe der Lastwagenfahrer verstoßen, indem er auf der Fläche mit den Kölner Tellern geparkt habe. Und wenn er auch nur ein bisschen geschickter gehalten hätte, wäre er auch gar nicht auf eine dieser Noppen getreten. Eine besondere Beschilderung und Markierung seitens der Stadt sei hier nicht nötig gewesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig; der Lastwagenfahrer hat einen Monat Zeit, um in Berufung zu gehen.