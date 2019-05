Was die Suche nach einer neuen Bleibe in Kirchheim anbelangt, sind Gabriele Lüll, Adlan und Majdal Khalaf sowie Heinz-Eberhard Kitz (hinten, v.l.) ebenso zuversichtlich wie Aidin, Shamsadin, Manuel, Nuradin und Alend Khalaf (vorne, v.l.), die Kinder der Jesiden. Foto: pop

Von Werner Popanda

Heidelberg-Kirchheim. Den Häschern, Folterknechten und Mordbrennern des sogenannten "Islamischen Staats" konnte die jesidische Familie Khalaf entkommen. Als diese Terrororganisation im August 2014 in ihre kurdische Heimat im Norden des Irak einfiel, verließen die Khalafs das angestammte Dorf fluchtartig. Seit März 2017 leben Majdal Khalaf und seine Ehefrau Adlan mit ihren Kindern Aidin (15), Shamsadin (13), Nuradin (11), Alend (8) und Manuel (2) nun im Heidelberger Stadtteil Kirchheim. Doch hier allerdings müssen sie ebenfalls ihr derzeitiges Domizil verlassen: Das Haus in der Oberen Seegasse wird vom derzeitigen Besitzer, der Kirche, verkauft und soll dann abgerissen werden.

Auf der Straße stehen würde die Familie Khalaf zwar nicht nach dem Auszug. Doch ist es jenen, die sich vor Ort um die Familie kümmern, ein Anliegen, dass die Eltern und ihre fünf Kinder entweder in Kirchheim eine neue Bleibe finden - "oder zumindest in der Ebene", wünschen sich Gabriele Lüll und Heinz-Eberhard Kitz, die zu dieser Unterstützerschar zählen.

Gründe, sich in dieser Hinsicht zu engagieren, führen beide zuhauf ins Feld. So lebten bereits viele Angehörige der Khalafs in Kirchheim respektive im Nachbarstadtteil Pfaffengrund, was die Einbindung der Familie wesentlich erleichtert habe. Folglich sei es, so Lüll, für die "Fortsetzung der beginnenden Integration und der gesellschaftlichen Teilhabe unabdingbar, dass die Familie in ihrem neuen Lebensmittelpunkt bleiben kann". Hinzu komme, dass die Eltern in ihrer Sprache Kurmandschi Analphabeten seien und über keinerlei Schulbildung verfügten. Dieser Sachverhalt ist laut Heinz-Eberhard Kitz "essenziell für unsere ehrenamtliche Tätigkeit und bestimmt das tägliche Leben der Familie bei uns".

Die Khalafs waren von Anfang an auf wohlwollende und engagierte Ehrenamtliche angewiesen. So gibt es derzeit drei Helfer, die mit dem Vater zusätzlich zum Unterricht in der Volkshochschule, den er regelmäßig besucht, Deutsch lernen. Mittlerweile sei es möglich, einfache Sachverhalte mit ihm zu besprechen, sagt Gabriele Lüll. Doch sei eine Unterstützung bei der Regelung der alltäglichen Geschäfte wie etwa Behördengänge oder Schul- und Arztkontakte noch immer unverzichtbar. Würde die Familie Kirchheim verlassen müssen, "werden wir", steht für Lüll außer Zweifel, "eine solche Unterstützung nicht fortsetzen können".

In die Waagschale wirft sie auch, dass die Mutter Adlan eine chronische Erkrankung habe. Auch sie spreche nur wenige Worte Deutsch und könne ihren Mann entsprechend bei vielen Aufgaben nicht unterstützen. Umso mehr sei Adlan auf die familiären Kontakte zu ihren Schwiegereltern und ihrer Schwägerin, die in unmittelbarer Nähe wohnen, angewiesen. Dazu kommt, dass der zweijährige Manuel eine Herzoperation hinter sich bringen musste.

Wichtig sind den Helfern auch die Zukunftsaussichten der anderen vier Geschwister, die sich laut Heinz-Eberhard Kitz trotz fehlender Vorbildung allesamt gut entwickelten. Da sich in Kirchheim insgesamt gut zehn Menschen ehrenamtlich für die Khalafs einsetzen, ist für Lüll "ganz klar, dass wir die Hilfe nicht mehr leisten können, wenn die Familie aus Kirchheim wegziehen muss".

Info: Wer einen Tipp oder ein Angebot parat hat, kann sich an Ingo Franz von den Diakonischen Hausgemeinschaften wenden. Zu erreichen ist dieser unter Telefon 0151/2755-0000 und per E-Mail an ingo.franz@hausgemeinschaften.de. Bei der neuen Bleibe würden die Diakonischen Hausgemeinschaften als Mieter auftreten.